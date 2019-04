Ruský parlament schválil sporný návrh zákona o internete

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 11. apríla (TASR) - Ruskí zákonodarcovia schválili vo štvrtok v kľúčovom druhom čítaní kontroverzný návrh zákona, ktorý by Moskve umožnil odstaviť internetové služby krajiny od zahraničných serverov.Poslanci Štátnej dumy - dolnej komory ruského parlamentu - odobrili návrh predmetného zákona pomerom hlasov 320:15. Legislatíva má vstúpiť do platnosti 1. novembra.Navrhované opatrenia počítajú s vytvorením technológie na monitorovanie internetového routingu a presmerovania prevádzky internetu v Rusku od zahraničných serverov, a to so zámerom predísť tomu, aby prevádzku internetu v Rusku zastavila cudzia krajina, píše agentúra AFP.Kritici tvrdia, že zavedenie týchto opatrení bude nákladné a novému vládnemu monitorovaciemu centru dá obrovské cenzorské právomoci.povedal Sergej Ivanov, člen nacionalistickej Liberálnodemokratickej strany Ruska (LDPR).Autori návrhu zákona však trvajú na tom, že opatrenia iba načrtávajú plán na to, aby bol ruský internet "bezpečnejší a hodnovernejší".Návrh zákona ešte musí prejsť tretím čítaním v hornej komore ruského parlamentu - Rade federácie. Následne z neho svojím podpisom oficiálne spraví zákon ruský prezident Vladimir Putin.Ruské úrady sa od vlaňajška usilujú zablokovať komunikačnú aplikáciu Telegram, ktorá v rozpore so súdnym príkazom odmietla vydať zašifrované správy svojich užívateľov, pripomína agentúra AP.Rusko už požaduje, aby boli určité osobné údaje o ruských občanoch uchovávané na tamojších serveroch. Toto opatrenie viedlo v roku 2016 k zablokovaniu sociálnej siete LinkedIn.