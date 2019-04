Zvyšuje sa počet záujemcov doučovať v rôznych oblastiach

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk Foto: Teraz.sk

Bratislava 11. apríla (TASR) - Prvé tri mesiace roka 2019 priniesli na portál Domelia.sk zatiaľ najväčší prísun nových profilov doučovateľov. Záujem o nich neprejavujú iba študenti pre zdokonalenie sa v učebných predmetoch, ale aj iných ľudí, ktorí sa chcú zlepšiť najmä v cudzích jazykoch.Na portáli v 1. štvrťroku 2019 pribudlo 537 nových profilov doučovateľov.uvádza Nikola Richterová z Profesie.Podľa nej doučovanie možno rozdeliť do troch skupín – vyučujúce predmety, cudzie jazyky a učenie na hudobných nástrojov. Spomedzi predmetov je najpopulárnejšie doučovanie slovenčiny a matematiky, za nimi sú biológia, chémia, geografia, dejepis a fyzika.Keď sa pozrieme na ponuku cudzích jazykov, najčastejšie ide o angličtinu a nemčinu. Ďalej sú je to ruština, španielčina či francúzština. Na Domelia.sk však možno nájsť aj lektorov aj na Slovensku menej využívaných jazykov, ako napríklad nórčina či bulharčina.Hra na hudobné nástroje je rozšírená najmenej. Doučovatelia však najčastejšie ponúkajú hodiny hry na klavíri či na gitare. Analýza portálu Domelia.sk odhalila, že prostredníctvom doučovania si privyrábajú skôr ženy. V profiloch, ktoré ponúkajú doučovanie, majú ženy viac ako 82 % podiel.Čísla tiež potvrdzujú, že doučovanie je častá príležitosť na zarobenie si popri štúdiu či popri existujúcej práci. Až 60 % doučovateľov je vo veku od 15 do 24 rokov, nasledujú ľudia vo veku od 25 do 34 rokov.