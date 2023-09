Ruský pilot sa pokúsil zostreliť britské lietadlo, incident z minulého roka nespôsobila technická porucha

Považovali to za technickú poruchu

14.9.2023 (SITA.sk) - Ruský pilot sa pokúsil zostreliť pozorovacie lietadlo britského Kráľovského letectva (RAF), keď sa domnieval, že má povolenie strieľať. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Pilot podľa dostupných informácií vystrelil dve rakety, z ktorých prvá minula, nie zlyhala, ako sa vtedy tvrdilo. Rusko pritom incident z vlaňajšieho septembra pripísalo „technickej poruche“ a britské ministerstvo obrany ruské vysvetlenie verejne akceptovalo.Teraz však tri vysokopostavené západné zdroje z oblasti obrany oboznámené s incidentom pre BBC uviedli, že ruská komunikácia zachytená lietadlom RAF RC-135 Rivet Joint sa od oficiálnej verzie veľmi líši.Lietadlo RAF s 30-člennou posádkou plnilo 29. septembra minulého roka pozorovateľskú misiu nad Čiernym morom v medzinárodnom vzdušnom priestore, keď sa stretlo s dvoma ruskými stíhačkami Su-27. Zachytená komunikácia ukazuje, že jeden z ruských pilotov si na základe nejednoznačného príkazu z ruskej pozemnej stanice myslel, že dostal povolenie zamerať britské lietadlo.Druhý ruský pilot to však neurobil a po vypálení prvej rakety sa na svojho partnera ohradil a nadával mu. Ten však napriek tomu vypálil aj druhú strelu.Lietadlo Rivet Joint je vybavené senzormi na zachytávanie komunikácie. Posádka RAF tak mohla odpočúvať incident, ktorý mohol mať za následok ich vlastnú smrť. Ministerstvo obrany podľa BBC podrobnosti o tejto komunikácii nezverejní.„Naším zámerom bolo vždy chrániť bezpečnosť našich operácií, vyhnúť sa zbytočnej eskalácii a informovať verejnosť a medzinárodné spoločenstvo,“ uviedol v reakcii na nové odhalenia hovorca rezortu obrany.Podľa BBC môže byť niekoľko dôvodov, prečo sa britské ministerstvo obrany zdráhalo poskytnúť všetky podrobnosti. V prvom rade Spojené kráľovstvo nechcelo zverejniť rozsah zberu spravodajských informácií a podrobnosti o zachytenej komunikácii.Dôležitejšie však je to, že ani jedna strana nechcela eskaláciu, ktorá by mohla potenciálne vtiahnuť člena Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) do vojenskej konfrontácie s Ruskom. Incident však opäť poukazuje na to, ako by jedna chyba a nesprávny odhad jednotlivca mohli vyvolať širší konflikt.Ministerstvo teraz pre BBC uviedlo, že „tento incident je jasnou pripomienkou potenciálnych dôsledkov Putinovej barbarskej invázie na Ukrajinu“.Napriek tomu, že lietadlo takmer zostrelili, RAF pokračuje v pozorovacích letoch nad Čiernym morom. Od incidentu však tieto pozorovacie lety sprevádzajú stíhačky Typhoon vyzbrojené raketami vzduch-vzduch. Spojené kráľovstvo je jediným členom NATO, ktorý vykonáva misie s posádkou nad Čiernym morom, dodáva BBC.