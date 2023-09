Väčšina ľudí chce vo voľbách krúžkovať viac ako štyroch kandidátov, proti sú najmä voliči strany Hlas-SD

Za je takmer 50 percent voličov

14.9.2023 (SITA.sk) - Väčšia časť respondentov sa prikláňa k tomu, aby budúca vláda navrhla zmenu volebného zákona tak, že vo voľbách do Národnej rady SR bude možné na volebných lístkoch zakrúžkovať viac ako štyroch kandidátov.Myslí si to celkom 47,7 percenta voličov, z toho 20 percent tvrdí, že by tak vláda určite mala urobiť a 27,7 percenta si myslí, že by asi mala.Proti takejto zmene je 41,1 percenta účastníkov prieskumu a zvyšných 11,2 percenta to nevedelo posúdiť alebo nechcelo odpovedať. Z prieskumu ďalej vyplýva, že za zmenu sú rovnako muži aj ženy – zhodne 48 percent a taktiež mladí vo veku od 18 – 33 rokov – 50 percent či starší ľudia vo veku 50 – 65 rokov – 48 percent. Výsledky vyplývajú z prieskumu agentúry AKO pre televíziu Joj24 uskutočnený na vzorke tisíc respondentov v období od 5. septembra do 11. septembra.Výsledky ďalej ukázali, že so spomínanou zmenou súhlasia najmä voliči s učňovským vzdelaním bez maturity a vysokoškolským vzdelaním – zhodne 48 percent, nezaostávajú však ani respondenti so stredoškolským vzdelaním s maturitou, ktorých 47 percent súhlasí so zmenou.Viac ako štyroch kandidátov by chceli zakrúžkovať aj voliči z Nitrianskeho kraja – 53 percent, Banskobystrického a Košického kraja – zhodne 51 percent. Zmenu naopak najviac odmietajú respondenti z Trenčianskeho kraja – 49 percent je proti.S takouto zmenou by najviac boli spokojní voliči inej národnosti ako slovenskej či maďarskej. Zatiaľ čo 58 percent respondentov inej národnosti je za, 43 percent Slovákov je proti.Krúžkovanie viac ako štyroch kandidátov podporujú aj voliči hnutia Sme rodina – 58 percent a hnutia Republika – 52 percent. S takouto zmenou by, naopak, neboli spokojní voliči strany Hlas – sociálna demokracia – 52 percent a Kresťanskodemokratického hnutia – 47 percent.