Ruský prezident Putin nariadil veľké vojenské manévre a chystá ešte väčšie

Tréning na 35 strelniciach

Napäté vzťahy so Západom

17.7.2020 (Webnoviny.sk) - Ruský prezident Vladimir Putin v piatok zvolal rozsiahle vojenské cvičenia pre jednotky z celej krajiny. Ruské ministerstvo obrany informovalo, že manévre budú trvať do utorka a zúčastní sa na nich zhruba 150-tisíc vojakov, takmer 27-tisíc armádnych vozidiel, 414 lietadiel a 106 vojnových lodí.Cieľom cvičení je podľa rezortu tréning vojakov pre odrazenie teroristických hrozieb na juhozápade krajiny a príprava na ešte väčšie manévre Kaukaz-2020, ktoré by sa mali uskutočniť neskôr počas roka.Ministerstvo uviedlo, že jednotky budú trénovať na 35 strelniciach. Manévre sa týkajú prevažne pozemných síl umiestnených na juhozápade Ruska, zúčastnia sa však aj letecké jednotky a ďalšie útvary ozbrojených síl.Námorné cvičenia sa odohrajú v Čiernom a Kaspickom mori, cvičiť budú však aj jednotky z Ďalekého východu a Tichého oceána.Rusko, ktoré má napäté vzťahy so Západom, v ostatných rokoch zväčšilo rozsah svojich vojenských cvičení. Vzťahy Ruska a Západu značne ochladli po anexii ukrajinského Krymu v roku 2014.Vojenské cvičenia NATO blízko ruských hraníc Kremeľ označuje za ukážku nepriateľských zámerov aliancie.