Muž z Británie sa mal vyhrážať bombou počas letu Ryanairu, skončil v rukách polície

17.7.2020 (Webnoviny.sk) - Nórska polícia zatkla 51-ročného Brita, ktorý je podozrivý z vyhrážania sa bombou počas letu spoločnosti Ryanair z Londýna do Osla.Incident spustil masívnu bezpečnostnú operáciu na letisku Gardermoen v nórskej metropole, pričom lietadlo do Nórska eskortovali stíhačky F-16 dánskych vzdušných síl.Let FR1392 zo Stanstedu pri Londýne so 142 pasažiermi a šiestimi členmi posádky na palube pristál bezpečne v Osle v piatok popoludní.Polícia neskôr uviedla, že situácia je pod kontrolou a všetkých pasažierov evakuovali. Lietadlo skúmajú protiteroristické a pyrotechnické tímy.Šéf zásahovej polície Olav Unnestad pre nórske noviny VG povedal, že zatknutie podozrivého bolo bezproblémové a muža v súčasnosti vypočúvajú.Noviny uviedli, že posádka Ryanairu údajne našla v lietadle odkaz s hrozbou. Zástupcovia leteckej spoločnosti sa k prípadu zatiaľ nevyjadrili.V pondelok musel z rovnakého dôvodu na Stanstede núdzovo pristáť let spoločnosti Ryanair z poľského Krakova do írskeho Dublinu.