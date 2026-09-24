Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 24.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ľuboš, Ľubor
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

24. septembra 2026

Ruský raketový útok zasiahol Kyjev, hlásia najmenej dvoch mŕtvych – FOTO


Tagy: Civilné obete ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

V Kyjeve zaznelo viac ako 20 výbuchov, šesť ľudí utrpelo zranenia a zásahy poškodili obytné domy aj energetické zariadenia. Najmenej dvaja ľudia zahynuli pri štvrtkovom ruskom ...



Zdieľať
russia_ukraine_war_89756 676x451 24.9.2026 (SITA.sk) - V Kyjeve zaznelo viac ako 20 výbuchov, šesť ľudí utrpelo zranenia a zásahy poškodili obytné domy aj energetické zariadenia.


Najmenej dvaja ľudia zahynuli pri štvrtkovom ruskom útoku na Kyjev, kde po varovaní pred balistickými raketami zaznelo viac ako 20 silných výbuchov. Starosta Vitalij Kličko oznámil najmenej šesť zranených.


„Výbuchy v Kyjeve. Hlavné mesto je pod útokom balistických rakiet. Zostaňte v krytoch!“ vyzval Kličko obyvateľov.

Podľa prezidenta Volodymyra Zelenského boli hlavnými cieľmi útoku Kyjev a civilná infraštruktúra.

Tlak na agresora


Zasiahnuté boli obytné budovy, pôrodnica, energetické zariadenia a logistické objekty. Útok prišiel v čase, keď Zelenskyj v Spojených štátoch rokoval s členmi Kongresu o ďalšom sprísnení sankcií proti Moskve.

„Každý takýto útok sa deje preto, lebo tlak na agresora stále nie je úplný a Rusko verí, že môže pokračovať vo svojom balistickom terore,“ uviedol Zelenskyj. Washington zároveň vyzval na dodávky ďalších rakiet protivzdušnej obrany.

Varovanie pred zimou


Ruské útoky zasiahli aj Odesu, kde poškodili zdravotnícke zariadenie, školu a obytné budovy. Štvrtkový útok nasledoval deň po sérii ruských úderov, pri ktorých na Ukrajine zahynulo najmenej sedem ľudí.

Zelenskyj zároveň varoval, že Ukrajina môže počas zimy odpovedať útokmi na ruskú energetiku. „Táto zima môže byť pre nás veľmi krutá, ale nebudeme mať inú možnosť, než ju urobiť bolestivou aj pre Rusko,“ povedal.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine





Fotogaléria k článku:

















42 fotografií v galérii









Zdroj: SITA.sk - Ruský raketový útok zasiahol Kyjev, hlásia najmenej dvoch mŕtvych – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Civilné obete ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Trinásť krajín žiada Brusel o regulačnú pauzu. Slovensko je medzi nimi
<< predchádzajúci článok
Čerpanie eurofondov na pomoc marginalizovaným rómskym komunitám vzrástlo až o 96 percent

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 