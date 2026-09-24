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24. septembra 2026
Ruský raketový útok zasiahol Kyjev, hlásia najmenej dvoch mŕtvych – FOTO
V Kyjeve zaznelo viac ako 20 výbuchov, šesť ľudí utrpelo zranenia a zásahy poškodili obytné domy aj energetické zariadenia. Najmenej dvaja ľudia zahynuli pri štvrtkovom ruskom ...
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24.9.2026 (SITA.sk) - V Kyjeve zaznelo viac ako 20 výbuchov, šesť ľudí utrpelo zranenia a zásahy poškodili obytné domy aj energetické zariadenia.
„Výbuchy v Kyjeve. Hlavné mesto je pod útokom balistických rakiet. Zostaňte v krytoch!“ vyzval Kličko obyvateľov.
Podľa prezidenta Volodymyra Zelenského boli hlavnými cieľmi útoku Kyjev a civilná infraštruktúra.
Zasiahnuté boli obytné budovy, pôrodnica, energetické zariadenia a logistické objekty. Útok prišiel v čase, keď Zelenskyj v Spojených štátoch rokoval s členmi Kongresu o ďalšom sprísnení sankcií proti Moskve.
„Každý takýto útok sa deje preto, lebo tlak na agresora stále nie je úplný a Rusko verí, že môže pokračovať vo svojom balistickom terore,“ uviedol Zelenskyj. Washington zároveň vyzval na dodávky ďalších rakiet protivzdušnej obrany.
Ruské útoky zasiahli aj Odesu, kde poškodili zdravotnícke zariadenie, školu a obytné budovy. Štvrtkový útok nasledoval deň po sérii ruských úderov, pri ktorých na Ukrajine zahynulo najmenej sedem ľudí.
Zelenskyj zároveň varoval, že Ukrajina môže počas zimy odpovedať útokmi na ruskú energetiku. „Táto zima môže byť pre nás veľmi krutá, ale nebudeme mať inú možnosť, než ju urobiť bolestivou aj pre Rusko,“ povedal.
Zdroj: SITA.sk - Ruský raketový útok zasiahol Kyjev, hlásia najmenej dvoch mŕtvych – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Najmenej dvaja ľudia zahynuli pri štvrtkovom ruskom útoku na Kyjev, kde po varovaní pred balistickými raketami zaznelo viac ako 20 silných výbuchov. Starosta Vitalij Kličko oznámil najmenej šesť zranených.
„Výbuchy v Kyjeve. Hlavné mesto je pod útokom balistických rakiet. Zostaňte v krytoch!“ vyzval Kličko obyvateľov.
Podľa prezidenta Volodymyra Zelenského boli hlavnými cieľmi útoku Kyjev a civilná infraštruktúra.
Tlak na agresora
Zasiahnuté boli obytné budovy, pôrodnica, energetické zariadenia a logistické objekty. Útok prišiel v čase, keď Zelenskyj v Spojených štátoch rokoval s členmi Kongresu o ďalšom sprísnení sankcií proti Moskve.
„Každý takýto útok sa deje preto, lebo tlak na agresora stále nie je úplný a Rusko verí, že môže pokračovať vo svojom balistickom terore,“ uviedol Zelenskyj. Washington zároveň vyzval na dodávky ďalších rakiet protivzdušnej obrany.
Varovanie pred zimou
Ruské útoky zasiahli aj Odesu, kde poškodili zdravotnícke zariadenie, školu a obytné budovy. Štvrtkový útok nasledoval deň po sérii ruských úderov, pri ktorých na Ukrajine zahynulo najmenej sedem ľudí.
Zelenskyj zároveň varoval, že Ukrajina môže počas zimy odpovedať útokmi na ruskú energetiku. „Táto zima môže byť pre nás veľmi krutá, ale nebudeme mať inú možnosť, než ju urobiť bolestivou aj pre Rusko,“ povedal.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Ruský raketový útok zasiahol Kyjev, hlásia najmenej dvoch mŕtvych – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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