Nedeľa 24.5.2026
Meniny má Ela
24. mája 2026
Šarišská hradná cesta dostáva reálne kontúry, pribúda nové značenie aj infraštruktúra
Projekt Šarišská hradná cesta vstúpil do ďalšej fázy realizácie. Na severovýchodnom Slovensku už ...
Projekt Šarišská hradná cesta vstúpil do ďalšej fázy realizácie. Na severovýchodnom Slovensku už inštalujú nové turistické značenie a budujú doplnkovú infraštruktúru, ktorá má zatraktívniť historické lokality regiónu Šariš a zlepšiť orientáciu návštevníkov. Na projekte spolupracujú oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Šariš a Šariš – Bardejov.
Lepšie prepojenie historických lokalít
Ako uviedol výkonný riaditeľ OOCR Šariš – Bardejov Radomír Jančošek, ide o pokračovanie spolupráce z minulého roka. „Projekt bol realizovaný vlani a teraz ide o jeho úpravy. Úzka koordinácia dvoch susediacich OOCR spoločne prekonáva roztrieštenosť a zameriava sa na doteraz nevyužitý potenciál hradov, kaštieľov a mestských opevnení,“ vysvetlil Jančošek.
Prepojenie hradov ako Kapušany, Šariš či Zborov s ďalšími pamiatkami v okolí Bardejova podľa neho vytvára sieť kultúrneho dedičstva. „Informačné nástroje teraz umožňujú tento potenciál komunikovať verejnosti adresnejšie,“ uviedol Jančošek. Súčasťou aktuálnych prác bolo osádzanie nového turistického navigačného systému, ktorý prepája jednotlivé lokality do logického celku. „V destinácii Šariš dlhodobo absentovala práve táto forma systematickej podpory, čo ovplyvňovalo komfort turistov pri prechádzaní medzi hradmi a priľahlými obcami,“ doplnil Jančošek.
Projekt zahŕňa aj digitálne novinky
Nové informačné prvky podľa neho pomôžu návštevníkom orientovať sa aj pri menej známych zrúcaninách a opevneniach. Projekt zahŕňa aj budovanie ďoplnkovej infraštruktúry pre turistov. Na vybraných miestach pribudnú stacionárne vyhliadkové prístroje, ktoré umožnia vizuálne prepojenie jednotlivých hradných lokalít a lepšie priblížia ich historický význam. Súčasťou obnovy sú aj nové odpočívadlá rešpektujúce charakter okolitej krajiny.
Modernizácia Šarišskej hradnej cesty zahŕňa aj digitálnu časť projektu. Vzniká nový digitálny sprievodca, aktualizovaná webová stránka s mapami a prehľadom služieb v regióne, ako aj nová fotobanka a videá prezentujúce kultúrne dedičstvo Šariša. Projekt zároveň vytvára jednotnú vizuálnu identitu celej Šarišskej hradnej cesty. Partneri chcú prostredníctvom spoločného dizajnu a koordinovanej komunikácie posilniť vnímanie regiónu ako ucelenej turistickej destinácie.
Súčasťou aktivít budú aj tematické podujatia a náučné trasy zamerané napríklad na históriu rodu Rákociovcov či stredoveké pamiatky regiónu. „Práve inštalácia značenia je dôkazom, že Šariš sa mení na modernú a prístupnú destináciu,“ dodal Jančošek.
Zdroj: SITA.sk - Šarišská hradná cesta dostáva reálne kontúry, pribúda nové značenie aj infraštruktúra © SITA Všetky práva vyhradené.
