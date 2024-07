Ruský súd nariadil zatknutie Navaľnej, nemecký kancelár verdikt označil ako zatykač proti túžbe po slobode a demokracii

Alexej Navaľnyj bol najhlasnejší kritik Putina a zomrel vo februári v arktickej trestaneckej kolónii, kde si odpykával 19-ročný trest za extrémizmus. Vo väzbe bol od roku 2021, keď ho zatkli po návrate z Nemecka, kde sa zotavoval po otrave nervovoparalytickou látkou. Navaľná z jeho smrti viní Putina. Kremeľ účasť na Navaľného otrave aj smrti popiera.





10.7.2024 (SITA.sk) - Ruský súd nariadil zatknutie vdovy po zosnulom opozičnom lídrov Alexejovi Navaľnom . Súdne konanie v Moskve sa uskutočnilo v neprítomnosti Julije Navaľnej , keďže žije v zahraničí.Teraz jej pri návrate do vlasti hrozí zatknutie za údajné zapojenie sa do extrémistickej skupiny. Úrady nešpecifikovali obvinenia voči Navaľnej, ale pravdepodobne súvisia s tým, že Navaľného protikorupčnú nadáciu evidujú ako extrémistickú organizáciu.Navaľná na rozhodnutie súdu reagovala na sociálnej sieti X s tým, že trestne stíhať by mali ruského vodcu Vladimira Putina . Podľa jej hovorkyne Kiry Jarmišovej verdikt uznáva Navaľnej „zásluhy“.Nemecký kancelár Olaf Scholz na X odsúdil verdikt moskovského súdu ako „zatykač proti túžbe po slobode a demokracii“. Zároveň vyzdvihol to, že Navaľná pokračuje v odkaze svojho manžela.