Jedna z desiatich žien v Európe si nemôže dovoliť menštruačné potreby, tvrdí lektorka

10.7.2024 (SITA.sk) - Jedna z desiatich žien v Európe si nemôže dovoliť menštruačné potreby . Na Slovensku sa tejto problematike dosiaľ nikto plošne a hĺbkovo nevenoval. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedla lektorka vzťahovej a sexuálnej výchovy Radka Mikšík z OZ inTYMYta „My sme informácie čerpali najmä zo spolupráce s organizáciami, ktoré v rôznych prostrediach po celom Slovensku pomáhajú, prípadne z rozhovorov s učiteľkami a učiteľmi, ktorí učia v prostrediach, kde je menštruačná chudoba citeľná. Aj preto sme výskumné aktivity zahrnuli do nášho projektu Dôstojná menštruácia,” dodala.Ako ďalej uviedla, podľa aktuálnych dát z mája tohto roka od prieskumnej agentúry NMS pre Tesco na vzorke 1 500 žien, sa 44 percent žien na Slovensku prinajmenšom raz v živote stretlo s menštruačnou chudobou Z prieskumu zároveň vyplynulo, že tri štvrtiny žien trpiacich menštruačnou chudobou sa kvôli nákupu menštruačných pomôcok musí obmedzovať.Mikšík ale zdôraznila, že prieskum bol realizovaný online, a teda je veľmi málo pravdepodobné, že by ho vypĺňali aj respondentky, ktoré nemajú prístup k elektrine či internetovému pripojeniu, prípadne majú obmedzenú čitateľskú alebo inú gramotnosť.„Práve u nich je možnosť menštruačnej chudoby vyššia, takže predpokladám, že realita je ešte o niečo vážnejšia,“ domnieva sa.Ako Mikšík ozrejmila, pojmom menštruačná chudoba sa označuje stav, keď si dotknutá osoba nemôže dovoliť kúpiť menštruačné potreby, napríklad vložky.„Týka sa to napríklad ľudí z vylúčených komunít, ľudí žijúcich na pokraji chudoby či ľudí bez domova. Alternatívami menštruačných potrieb sú rôzne kusy látok, ponožky, toaletný papier, noviny či iné metódy, ktoré môžu ohroziť zdravie, bezpečie či budúcnosť ľudí,“ vysvetľuje ďalej.Jedným z dôsledkov menštruačnej chudoby môže byť podľa Mikšík aj pravidelná absencia zo školského vyučovania počas menštruácie.Mikšík tiež priblížila kampaň Dôstojná menštruácia, vysvetlila, že ide už o stálu aktivitu ich občianskeho združenia. Pôvodným cieľom kampane bolo vyzbieranie menštruačných potrieb a ich darovanie organizáciám pracujúcim s ohrozenými ľuďmi. Následne tiež zbierali financie na nákup menštruačných vložiek, a to v spolupráci s rôznymi organizáciami.„No a napokon sa nám podarilo prísť na riešenie Menštruačných skriniek. Aktuálne sa najmä vďaka práci mojich kolegýň Lindy Moróczovej a Natálie Blahovej projekt Dôstojná menštruácia snaží o dlhodobé riešenie menštruačnej chudoby aj vďaka inštalácii Menštruačných skriniek, ktoré sú umiestňované v rôznych komunitách a neustále dopĺňané vložkami,“ vysvetľuje Mikšík. Dodala, že na tieto skrinky majú veľmi pozitívnu spätnú väzbu.„Pán riaditeľ jednej zo škôl nám napríklad hovoril, že to funguje nad jeho očakávania, dievčatá si berú len to, čo potrebujú pre svoju spotrebu a pani upratovačka už nenachádza v košoch rôzne handry a podobné veci ako predtým,“ uviedla príklad.Zdôraznila tiež, že o menštruačnom cykle aj vzdelávajú. Taktiež je možné podporiť ich úsilie aj prostredníctvom portálu donio.sk alebo darujme. Informácie o vzdelávaní sú dostupné na webe OZ alebo na ich sociálnych sieťach.