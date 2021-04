Ruský súd obmedzil činnosť Navaľného protikorupčnej nadácie, nemôže používať internet či používať bankové vklady

Odhalila korupciu u viacerých Rusov

Sieť zriadil v roku 2017

27.4.2021 (Webnoviny.sk) - Moskovský súd v utorok rozhodol o obmedzení aktivít Nadácie pre boj proti korupcii väzneného opozičného lídra Alexeja Navaľného . Podľa právnika zastupujúceho nadáciu Ivana Pavlova organizácia už nemôže používať sociálne médiá alebo internet na šírenie obsahu alebo organizovanie zhromaždení a verejných podujatí, zúčastňovať sa na voľbách alebo používať bankové vklady.Riaditeľ nadácie Ivan Ždanov sa na sociálnych médiách vyjadril, že obmedzenia nenarušia jej prácu, pretože väčšina z nich sa netýka jej protikorupčných aktivít.Už v pondelok prokuratúra nariadila pozastaviť činnosť Navaľného regionálnych kancelárií, čím ich v podstate zatvorila. Nariadenia sú najnovšími krokmi v záťahu proti Navaľnému, jeho organizáciám, spojencom a politickej infraštruktúre.Obmedzenia nadácie aj siete regionálnych kancelárií zaviedli, kým súd nerozhodne o žiadosti prokuratúry, ktorá sa naň obrátila so žiadosťou, aby ich vyhlásil za extrémistické skupiny. Takéto označenie by ich aktivity postavilo mimo zákona a vystavilo jej členov a podporovateľov dlhým trestom odňatia slobody.Spomenutá nadácia vznikla pred desiatimi rokmi a odvtedy odhalila korupciu u viacerých vysokopostavených ruských predstaviteľov, často v obrazných a veľmi pozeraných videách na službe YouTube. Jedno z ostatných videí sa napríklad zameriava na luxusný palác na pobreží Čierneho mora, ktorý prostredníctvom korupcie postavili pre ruského prezidenta Vladimira Putina . Video zaznamenalo 116 miliónov pozretí.Rozsiahlu sieť regionálnych kancelárií Navaľnyj zriadil v roku 2017, keď kampaňoval proti Putinovi v prezidentských voľbách. Hoci mu neskôr zakázali kandidovať, kancelárie zostali a neskôr samé začali vyšetrovať korupciu u miestnych predstaviteľov a naberať aktivistov, z ktorých niektorí neskôr kandidovali do úradov. Táto sieť je tiež dôležitá pri organizovaní celonárodných demonštrácií na podporu Navaľného.Samotný Navaľnyj sa v súčasnosti nachádza v trestaneckej kolónii. Tam ho súd poslal vo februári na 2,5 roka za porušenie pravidiel podmienečného odsúdenia z roku 2014.