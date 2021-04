Vyslanec dobrej vôle UNICEF, David Beckham vyzýva k vakcinácii počas Svetového týždňa očkovania 2021

O UNICEFe

27.4.2021 (Webnoviny.sk) - Globálni partneri venujú do 30. apríla 2021, 1 USD za každý lajk, zdieľanie alebo komentovanie príspevkov UNICEFu na sociálnych sieťach s použitím hashtagu #VaccinesWork.Vyslanec dobrej vôle UNICEF a zakladateľ Fondu 7 pre UNICEF David Beckham stojí na čele globálnej iniciatívy, ktorá má vzbudiť dôveru vo vakcíny a povzbudiť rodičov po celom svete, aby dali deti očkovať proti smrteľným chorobám.Vo videu uvedenom počas Svetového týždňa očkovania , hovorí Beckham o tom, ako nám COVID-19 zabránil venovať sa bežným aktivitám. Pandémia COVID-19 nás pripravila o objatia s rodinou, trávenie času s priateľmi a tými, ktorých milujeme, a zároveň povzbudzuje rodičov k očkovaniu, aby boli v bezpečí. Apeluje tiež na to, aby rodičia dali zaočkovať deti proti chorobám ako sú záškrt, osýpky a obrna."V minulom roku nám pandémia COVID-19 ukázala, koľko toho berieme ako samozrejmosť, ale tiež nám pripomenula silu vakcín," uviedol Beckham. "Vakcíny fungujú a každý rok zachránia milióny životov. Počas mojej spolupráce s UNICEFom som sa dozvedel, aké dôležité sú pre naše zdravie a zdravie našich blízkych. Napriek tomu, príliš veľa detí na celom svete sa nedostane k vakcínam, ktoré potrebujú, aby boli chránené pred smrteľnými chorobami. "Som preto veľmi hrdý, že v mene UNICEFu a jeho partnerov, môžem povzbudiť rodičov, aby dali zaočkovať seba aj svoje deti."Vyslanci a podporovatelia UNICEFu: Orlando Bloom, Sofia Carson, Olivia Colman, Angelique Kidjo, Jeremy Lin, Alyssa Milano, Jessie Ware a ďalší sa spolu s Davidom Beckhamom zúčastnia série on-line rozhovorov o vakcínach, spolu so zdravotníkmi, učiteľmi a expertmi z celého sveta. Pracovníci v prvej línii z Beninu, Indonézie, Jordánska a Peru sa podelia o svoje vedomosti a skúsenosti o dôležitosti očkovania detí proti smrteľným chorobám.Partneri, the United Nations Foundation’s Shot@Life campaign a the Bill & Melinda Gates Foundation , venujú v období 23 – 30. apríla za každý like, zdieľanie alebo koment príspevkov UNICEF na sociálnych médiách, 1 USD, a to až do výšky 5 miliónov USD. Treba pritom vždy uviesť hashtag #VaccinesWork. Tieto finančné prostriedky sú určené na podporu život zachraňujúcich očkovacích programov UNICEF."Po roku lockdownov, prázdnych tried, prerušených očkovacích programov, virtuálnych narodeninových osláv a zrušených rodinných večerí sa postupne ľudia na celom svete dávajú očkovať proti COVID-19 a mnohí s napätím očakávajú, kedy im to bude umožnené. A to nám pripomína aj dôležitosť ostatných očkovaní, ktoré nám umožňujú viesť náš každodenný život.," uviedla výkonná riaditeľka UNICEF, Henrietta Fore. "Dnes všetci vieme, že vakcíny proti COVID-19 sú najlepšou cestou k obnoveniu nášho normálneho života. Príliš veľa detí na svete však nemá prístup k základným očkovaniam proti smrteľným chorobám."Každý rok, 14 miliónov dojčiat a detí na celom svete ostáva nezaočkovaných. Mnohé z nich žijú v odľahlých vidieckych lokalitách, konfliktných zónach alebo v chudobných štvrtiach bez prístupu k ďalším dôležitým zdravotníckym službám. Za posledný rok pandémia COVID-19 túto situáciu ešte zhoršila. Výluky spojené s pandémiou, prerušenie dodávok, spôsobujú úmrtia detí, ktorým sa dalo predísť.- každoročne pripadá na posledný aprílový týždeň - má za cieľ propagovať očkovanie, na ochranu ľudí všetkých vekových skupín pred chorobami. Svetový týždeň očkovania 2021 poukazuje na dôležitosť vakcinácie, ktorá umožňuje ľuďom byť opäť spolu, zlepšuje zdravie a život každého a kdekoľvek po celý život.On-line rozhovory s vyslancami dobrej vôle UNICEF na Facebook UNICEF pracuje na tých najvzdialenejších miestach sveta, aby pomohol deťom v núdzi. Pôsobí vo viac ako 190 krajinách, pracuje pre každé dieťa, aby vytvoril lepší svet pre všetkých.Nadácia OSN je nezávislá charitatívna organizácia, ktorá bola vytvorená ako strategický partner OSN pri riešení najväčších výziev ľudstva, budovaní iniciatív naprieč sektormi, s cieľom riešiť problémy vo veľkom a riadiť globálny pokrok. https://unfoundation.org/ Shot @ Life je občianska kampaň nadácie OSN, ktorá podporuje imunizáciu detí, ako jeden z najefektívnejších spôsobov záchrany životov detí na celom svete. www.ShotAtLife.org Informačný servis