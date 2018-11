Ruský súd potvrdil pokutu pre The New Times, zaplatili ju čitatelia

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 20. novembra (TASR) - Okresný súd v Moskve v utorok v odvolacom konaní potvrdil pokutu vo výške 22,5 milióna rubľov (298.850 eur) pre spravodajský server The New Times, ako aj pokutu 30.000 rubľov (400 eur) pre jeho šéfredaktorku Jevgeniju Aľbacovú. Informovala o tom agentúra TASS.Nezávislý server The New Times dostal túto vysokú pokutu za to, že Federálnej službe pre dozor v oblasti telekomunikácií, informačných technológií a masmédií (Roskomnadzor) nedodal informácie o zdrojoch svojich príjmov.Ako upozornil denník Novaja gazeta, ide o najväčšiu pokutu v dejinách Ruska vymeranú nejakému masovokomunikačnému prostriedku.The New Times, ktorý od vlani vychádza len v elektronickej verzii, dostáva finančné príspevky od čitateľov prostredníctvom združenia. Ide o Fond na podporu slobody tlače, ktorý ruské úrady na základe zákona z roku 2012 klasifikujú ako. Za zahraničného agenta je v Rusku považovaná každá mimovládna organizácia prijímajúca finančné dary zo zahraničia.Aľbacová pri pojednávaní na súde koncom októbra vysvetlila, že jej politicko-spoločenský magazín príslušným úradom dodáva požadované dokumenty pravidelne - nevedela však, že to musí robiť každé tri mesiace.Pokutu za nedodanie informácií o financovaní vyrubili úrady krátko po tom, ako Aľbacová vo vysielaní liberálnej rozhlasovej stanice Echo Moskvy robila rozhovor s opozičným politikom Alexejom Navaľným. Následnú pokutu označila Aľbacová za likvidačnú a uviedla, že jej médiu hrozí krach.Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v reakcii na pokutu uviedol, že ak magazín prestane vychádzať,Začiatkom novembra potom Aľbacová oznámila finančnú zbierku na zaplatenie pokuty. Od čitateľov sa v priebehu štyroch dní vyzbieralo 25 miliónov rubľov (332.056 eur) - o takmer tri milióny viac, ako žiadal súd.