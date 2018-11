Premiér stojí za A. Kalavskou, chce vidieť analýzu farmapriemyslu

Na archívnej snímke vľavo premiér SR Peter Pellegrini a vpravo ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 20. novembra (TASR) - Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) sa chce pozrieť na fungovanie farmaceutického priemyslu na Slovensku. Ministerstvo financií SR a Inštitút finančnej politiky (IFP) preto požiadal o komplexnú finančnú analýzu farmaceutického priemyslu na Slovensku.Materiál má podľa neho ukázať, prečo farmafirmy nie sú ochotné znížiť ceny liekov. Vyhlásil tiež, že rozhodnutie ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej (nominantka Smeru-SD) nepodpísať revíziu úhrad liekov, ktoré sú preplácané z verejného zdravotného poistenia, bolo správne a má jeho plnú dôveru.vyhlásil premiér v reakcii na kritiku strany SaS. Liberáli tvrdia, že nepodpísaním revízie zdravotníctvo prichádza o 64 až 72 miliónov ročne.O konkrétnych krokoch voči farmaceutickým firmám Pellegrini hovoriť nechcel. "vyhlásil. Naznačil tiež, že Slovensko takýmto spôsobom môže prichádzať o daňové príjmy.Opozičná strana SaS ministerku vyzvala, aby pre nepodpísanie revízie, ktorú navrhovala zdravotná poisťovňa Dôvera, odstúpila. Zároveň na ňu podáva trestné oznámenie za marenie úlohy verejného činiteľa. Kalavská svoje rozhodnutie zdôvodnila ochranou pacientov. Vyjadrila sa, že chápe výpočty Útvaru hodnoty za peniaze, a označila ich aj za správne, no zároveň dodáva, že ako lekárka by nikdy nepodpísala dokument, ktorý by pacientov donútil doplácať v niektorých prípadoch aj 2000 eur. Tvrdí tiež, že revízie liekov jej rezort vykonáva pravidelne.