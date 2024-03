Ruský súd predĺžil reportérovi Wall Street Journal Evanovi Gershkovichovi väzbu do konca júna

Prvý od studenej vojny

Americko-ruské napätie

26.3.2024 (SITA.sk) - Moskovský súd v utorok nariadil predĺženie väzby reportéra novín Wall Street Journal Evana Gershkovicha obvineného zo špionáže prinajmenšom do 30. júna.Tridsaťdvaročný americký občan je vo väzbe od konca marca 2023, kedy ho zatkli v Jekaterinburgu.Je prvým reportérom amerického média, ktorého od studenej vojny v Rusku zadržali pre obvinenia zo špionáže. On, jeho zamestnávateľ aj americká vláda obvinenia odmietajú.Americká veľvyslankyňa Lynne Tracy, ktorá sa zúčastnila na utorkovom pojednávaní súdu, zopakovala, že obvinenia voči Gershkovichovi sú „kategoricky nepravdivé“.„Nie sú odlišným výkladom okolností. Sú fikciou. Žiadne ospravedlnenie pre Evanovo pokračujúce zadržiavanie a žiadne vysvetlenie, prečo sa Evan robiac si svoju prácu novinára dopustil zločinu. Evanov prípad nie je o dôkazoch, riadnom procese alebo právnom štáte. Ide o využitie amerických občanov ako pešiakov na dosiahnutie politických cieľov,“ povedala diplomatka novinárom pred budovou súdu.Analytici poukazujú na to, že Moskva môže využívať uväznených Američanov na vyjednávanie počas prudkého nárastu americko-ruského napätia v súvislosti s vojnou Kremľa na Ukrajine.