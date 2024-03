Predvyplnené priznania ušetria čas občanom aj úradníkom, progresívci navrhujú moderné daňové služby

Menej chýba a úspora nákladov

27.3.2024 (SITA.sk) - Progresívne Slovensko (PS) chce umožniť predvyplnenie daňového priznania, presadiť to chce formou nového zákona.“Časovo náročné podávanie daňových priznaní typu A a B chceme uľahčiť ľuďom, ktorí mali príjem zo zamestnania a podnikali, alebo mali iný typ príjmu, napríklad prenajímali nehnuteľnosť. V minulom roku bolo podaných viac ako 150-tisíc takýchto priznaní. Po novom by finančná správa týmto ľuďom automaticky predvypĺňala údaje o príjmoch zo závislej činnosti, ako aj údaje o daňovom bonuse, ktoré už dnes získava od zamestnávateľov,” uviedol poslanec za PS Ján Hargaš Daňovníci by podľa neho už nemuseli prácne zberať potvrdenia a manuálne ich prepisovať do daňového priznania. “Podporíme tým aj prechod od papierových daňových priznaní k digitálnym,” skonštatoval.Cieľom PS je zmierniť administratívnu záťaž aj finančné náklady občanov a podnikateľov, zvýšiť efektivitu daňového systému a zlepšiť verejné služby.Predvyplnené údaje zároveň podľa poslankyne NR SR Dariny Luščíkovej navyše znížia chybovosť, čím sa ušetria náklady na strane daňovníkov, ale aj štátu.“Na Slovensku si v roku 2022 v daňovom priznaní tisícky párov nesprávne uplatnili daňový bonus. Dohromady išlo o chyby v hodnote 3,7 mil. eur. Vďaka nášmu zákonu vieme týmto chybám predísť a ľudí proaktívne upozorniť ešte pred podaním daňového priznania,” uviedla Luščíková.Spravodlivý a transparentný daňový systém podľa poslanca Štefana Kišša motivuje občanov k dodržiavaniu daňových zákonov.“Moderné daňové služby znamenajú ušetrený čas občanov aj úradníkov na finančnej správe a viac peňazí do rozpočtu na lepšie verejné služby,” uzavrel Kišš.