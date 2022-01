Ruský tréner Zubov: Česi všetko zvalili na nás

Na kritiku českej hokejovej reprezentácie do 20 rokov, ktorú vykázali z lietadla pred odletom zo zrušených MS, reagovali už aj Rusi. Česká výprava mala odletieť z Kanady v sobotu, ale letecká spoločnosť ju spolu s ruskou výpravou vykázala z lietadla pre neprístojné správanie. Manažér tímu Otakar Černý uviedol, že za to mohlo správanie Rusov.





V lietadle bola aj výprava Fínska, tá odletela podľa plánu. "Bola to veľmi zvláštna situácia. Prišli sme na letisko v Calgary zhruba tri hodiny pred odletom. Naši hráči si išli nakúpiť suveníry z Kanady a časť hráčov telefonovala domov svojim rodinám. Naopak ruských hráčov sme videli sedieť v bare. Všetkých našich hráčov som dopredu upozornil, aby mali po celú dobu pobytu na letisku nasadené rúška a aby dodržiavali rozstupy. Potom sme nasadli do lietadla a už v tej chvíli sme si všimli, že niektorí členovia ruskej výpravy nedodržiavali hygienické pravidlá. Úlohu v tom hral zrejme aj alkohol. Jeden z členov ruského realizačného tímu dokonca fajčil v tuneli pred vstupom do lietadla. Niektorí spolucestujúci sa potom sťažovali na správanie Rusov a posádka z tohto dôvodu nechala vyprázdniť celé lietadlo," uviedol Černý.Problémom podľa manažéra bolo, že letušky označili ako vinníkov situácie mladých mužov v šedých mikinách: "Tieto mikiny dostali všetci hráči pred začiatkom šampionátu. Bohužiaľ, tie české vyzerajú úplne rovnako ako ruské, len s tým rozdielom, že na mikinách našich hráčov je nápis 'Czech Republic' a na tých ruských 'Russia'. A prakticky len z tohto dôvodu nás hodili do rovnakého vreca ako Rusov a povedali nám, že celá česká a ruská výprava už do lietadla nemôžu nastúpiť."Reakcia Rusov sa v médiách objavila v nedeľu, tréner výberu Sergej Zubov pre Sport Express uviedol: "Česi všetko veľmi rýchlo zapreli a všetko zvalili na nás. My to neurobíme, ale robiť to, čo robia oni, je veľmi škaredé. Verzia, že ich nepustili späť na palubu, pretože si ich pomýlili s našou posádkou, je jednoducho smiešna. Každá delegácia má určitý počet ľudí, vstupenky nie sú bezmenné, naše mikiny majú rôzne logá a nápisy, pomýliť si tímy je jednoducho nemožné. Ak by sa Česi správali, tak ako tvrdia, pustili by ich späť."Útočník Vasilij Ponomarev sa vyjadril k situácii, ktorá nastala pred vykázaním oboch výprav: "Sedel som na konci lietadla, kde sedia letušky. Keď sme nastúpili do lietadla, nevidel som, čo sa tam deje. Zapol som si slúchadlá, chcel som zaspať a už som skoro spal, keď ma sused na mojom mieste poklepal po ramene a povedal, že všetky tímy musia vystúpiť. Stále nerozumiem prečo. Ruská reprezentácia nemala na palube alkohol. Ja som videl jedného hráča Fínska, ako zvracal. Toto sa však nestalo v lietadle, ale v čakárni."Bývalý tréner ruskej reprezentácie Viačeslav Bykov sa po zverejnení škandálu vyjadril priamo pre portál championat.com, svojim kolegom odkázal: "Hráči a realizačný tím nás zastupujú v zahraničí. Musíme budovať dôveru, tu je sebadisciplína na prvom mieste. Práca s mládežou nie je vždy jednoduchá, ale musíme zabezpečiť správnu výchovu spolu s ich rodičmi. My dospelí nemôžeme zvaliť tento problém na hlavu mladých. Naučili sme chalanov hrať hokej, ale máme aj zodpovednosť naučiť ich, ako sa správať na verejnosti."