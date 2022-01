Djokovičova situácia sa vyjasní v najbližších dňoch, tvrdí Tiley

O účasti alebo neúčasti obhajcu titulu Novaka Djokoviča na Australian Open by sa malo rozhodnúť v najbližších dňoch. Uviedol to šéf úvodného grandslamového turnaja tenisovej sezóny Craig Tiley. Srb dlhodobo odmieta povedať, či je zaočkovaný proti koronavírusu, čo je podmienka hostiteľského štátu Viktória.





Deväťnásobný šampión z Melbourne tvrdí, že informácia o očkovaní je jeho súkromná vec. "Do konca týždňa čakáme na ďalšie charterové lety. Potom by tu už mali byť všetci hráči. Ak Novak nepríde v najbližších dňoch, bude už trošku neskoro ukázať sa a hrať na Australian Open," citovala Tileyho agentúra DPA.Djokovič sa odhlásil z tímového ATP Cupu v Sydney (1. až 9. januára), ktorý slúži ako príprava na AO (od 17. januára). Na konte má rekordných 20 grandslamových titulov rovnako ako Roger Federer a Rafael Nadal. Švajčiar nebude v Melbourne hrať pre zranenie, Španiel už pricestoval do dejiska po prekonaní ochorenia COVID-19.