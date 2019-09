Ruský trh má pre Slovákov potenciál, láka slovenských potravinárov

Ilustračná snímka Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 28. septembra (TASR) – Ruský trh má pre Slovákov potenciál do budúcnosti. Myslí si to vedúci obchodno-ekonomického úseku zastupiteľského úradu SR v Moskve Daniel Duchoň. Viacerí slovenskí potravinári, ktorí sa v týchto dňoch zúčastnili v Moskve na prezentačnom dni pre ruské reťazce a distribučné spoločnosti, potvrdili, že majú záujem presadiť sa na tomto trhu.vyčíslil Duchoň.Pri potravinách je podľa neho v rámci sankčných opatrení a protiopatrení zo strany Ruskej federácie priestor pomerne obmedzený. Unikátne výrobky však podľa neho majú potenciál zaujať určitý priestor na relatívne nasýtenom a saturovanom ruskom trhu potravinárskych výrobkov.Dôvodom záujmu o ruský trh je podľa konateľky spoločnosti Riso-R Nadeždy Demeterovej jeho veľkosť, ale aj skutočnosť, že ide o slovanskú krajinu. Priblížila, že firma by sa na tomto trhu rada etablovalaskonštatovala.V prípade čokolády sú zároveň podľa Karola Stýbla z firmy Lyra chocolate zaujímavejšie východné krajiny.poznamenal Stýbl s tým, že na východe je tak väčšia šanca sa uplatniť. Spoločnosť sa chce presadiť napríklad blockchainovou čokoládou.priblížil.Uplatnenie slovenskej firmy na ruskom trhu je podľa predsedu predstavenstva Banskobystrického pivovaru Branislava Cvika o nájdení vhodného partnera.dodal.