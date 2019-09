Venezuela v OSN odsúdila krajiny, ktoré uznali za prezidenta Guaidóa

Venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová počas vystúpenia na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku, 27. septembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 28. septembra (TASR) - Venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová odsúdila v piatok Spojené štáty a ďalších viac ako 50 krajín sveta, ktoré uznali za legitímneho prezidenta Venezuely opozičného vodcu Juana Guaidóa. V rámci výročnej rozpravy Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (VZ OSN) v New Yorku označila takéto rozhodnutie za "najväčšiu chybu v ich diplomatických dejinách", informovala tlačová agentúra AP.Rodríguezová ako zástupkyňa vlády venezuelského prezidenta Nicolása Madura sa vyjadrila, že prišla do New Yorku "v mene jedinej Venezuely", čo bolo zjavnou narážkou na konkurenčnú delegáciu vyslanú Guaidóom.Viceprezidentka odsúdila aj americké sankcie "zamerané na zadusenie venezuelskej ekonomiky", hovorila však len málo o niekoľkoročnej hyperinflácii, výpadkoch v dodávkach elektriny a nedostatku potravín či liekov. Podľa odhadu OSN tieto problémy donútili emigrovať vyše štyri milióny Venezuelčanov. Rodríguezová povedala pred novinármi, že uvedená bilancia je "lož".Rada OSN pre ľudské práva predtým v piatok rozhodla o zriadení medzinárodnej misie, ktorá bude dokumentovať porušovanie ľudských práv vo Venezuele vrátane prípadov mučenia a paušálnych popráv. Venezuelský veľvyslanec pri OSN v Ženeve Jorge Valero príslušné uznesenie odsúdil ako súčasť protivenezuelskej kampane pod vedením Spojených štátov, uviedla tlačová agentúra Reuters.Medzi predkladateľmi tohto uznesenia boli Argentína, Brazília, Čile, Kolumbia a Peru, čo sú krajiny, ktoré hostia spomínané milióny venezuelských utečencov.