Ruský útok na Kryvyj Rih zabil štyroch civilistov

17.1.2025 (SITA.sk) - Štyria ukrajinskí civilisti prišli o život a päť ďalších utrpelo zranenia pri piatkovom ruskom útoku na mesto Kryvyj Rih. Uviedol to gubernátor Dnepropetrovskej oblasti Serhij Lysak.Podľa Lysaka troch zranených previezli do nemocnice v kritickom stave. Dodal, že útok poškodil obytnú budovu a vzdelávacie zariadenie a že v jednej z poškodených budov vypukol požiar. Gubernátor zdieľal video, na ktorom je vidieť niekoľkoposchodovú budovu so zničenou strechou a troskami na ulici.Ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec uviedol, že Rusi proti mestu vypálili balistické rakety. Útok prišiel krátko po tom, ako Kyjev oznámil, že vo štvrtok podnikol raketový útok na ruskú Belgorodskú oblasť hraničiacu s Ukrajinou, ktorého cieľom boli systémy protivzdušnej obrany a vojenské radary.