Pri obmene sieťovej infraštruktúry na súdoch by sa Slovensko malo inšpirovať Českom

Zníženie nákladov

Nákup so zľavou

Obmieňanie zariadení

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

17.1.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo spravodlivosti SR plánuje obmeniť sieťovú infraštruktúru na súdoch a ostatných inštitúciách rezortu zaeur aj s DPH. Ako na sociálnej sieti informoval Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR , cieľom projektu je zabezpečiť rýchlu a bezpečnú informačnú sieť na komunikáciu a prácu súdov.Analytici útvaru v tejto súvislosti odporúčajú ministerstvu upraviť jednotkové ceny jednotlivých zariadení, ktoré chce zabezpečiť ešte pred vyhlásením verejného obstarávania. Ak by sa totiž zariadenia nakupovali s rovnakou zľavou ako v Českej republike, náklady projektu by sa znížiliProjekt má byť financovaný z prostriedkov Plán obnovy a odolnosti SR „Niektoré zariadenia využívané v súčasnosti sú staršie ako 10 rokov a sú na konci svojej životnosti. Pre časť z nich už výrobca neposkytuje podporu, ďalším podpora skončí v blízkej budúcnosti. Môže byť tak ohrozená ich prípadná oprava pri poruche a môže to predstavovať aj bezpečnostný problém,“ upozornil ÚHP. ️Produkty, ktoré rezort spravodlivosti plánuje v tejto súvislosti zaobstarať, sú podľa analytikov bežné, vo veľkom vyrábané zariadenia a s nimi súvisiace služby.„Ich cenu je preto potrebné pred nákupom prispôsobiť cenám, za ktoré sa na trhu obvykle predávajú a zohľadniť tiež zľavu, ktorú pri ich predaji výrobca bežne poskytuje. Rozpočet projektu už teraz počíta so zľavou 22 percent,“ konštatuje ÚHP.Verejná správa v Českej republiky podľa analytikov ale uzavrela rámcovú zmluvu na nákup rovnakých zariadení so zľavou až 41 percent, pričom dodatočnú zľavu ešte organizácie v ČR získavajú priamo súťažou vo verejnom obstarávaní.Investícia rezortu spravodlivosti podľa analytikov ÚHP vychádza z cieľov Plánu obnovy, ktorý počítal so zvýšením efektivity práce súdov a zrýchlením súdnych konaní.„Obmena sieťových zariadení tomu pomôže len čiastočne. Skutočnú hodnotu za peniaze prinesie až dokončenie digitalizácie súdnych konaní, spisov a rozhodnutí s možnosťou v nich vyhľadávať, čo by malo priniesť výraznejšie zrýchlenie činností súdov,“ skonštatovali analytici.Zároveň rezortu spravodlivosti odporúčajú obmieňať sieťové zariadenia pravidelne podľa ich stavu a veku, aby sa neopakovala situácia, že súdy fungujú na viac ako 10-ročných zariadeniach. „Tomu by pomohlo vypracovanie dlhodobej koncepcie rozvoja IT na ministerstve spravodlivosti,“ zdôraznil ÚHP.Útvar doplnil, že odborníkov potrebných na inštaláciu týchto zariadení navrhuje najať za cenu, za ktorú ich bežne nakupujú iné rezorty. „To by prinieslo ďalšiu úsporu vo výške 0,3 milióna eur,“ dodali analytici.