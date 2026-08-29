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29. augusta 2026
Ruský útok na sklad pri Kyjeve vyvolal požiar a výbuchy, evakuovali viac ako 200 ľudí
Podľa ukrajinských úradov museli z oblasti evakuovať stovky ľudí. Ruský dronový útok vyvolal v piatok večer rozsiahly požiar a výbuchy v sklade v obci Myla v Bučianskom ...
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29.8.2026 (SITA.sk) - Podľa ukrajinských úradov museli z oblasti evakuovať stovky ľudí.
Ruský dronový útok vyvolal v piatok večer rozsiahly požiar a výbuchy v sklade v obci Myla v Bučianskom okrese pri Kyjeve. Podľa ukrajinských úradov museli z oblasti evakuovať stovky ľudí.
Útok sa odohral krátko po 20:00 miestneho času. „Z miesta už evakuovali viac ako 200 ľudí vrátane detí,“ uviedol šéf regionálnej vojenskej správy Tymur Tkačenko. Dodal, že najmenej šesť ľudí utrpelo zranenia.
Prokuratúra po útoku začala vyšetrovanie pre podozrenie z nedbanlivosti v súvislosti s podmienkami skladovania v zasiahnutom areáli. Vyšetrovatelia sa zamerajú na zákonnosť skladovania výbušných predmetov a materiálov v priestoroch podniku, ako aj na to, či nemenovaná spoločnosť disponovala potrebnými povoleniami a súhlasmi.
Ukrajinský premiér Serhij Koreckyj vyjadril poľutovanie nad tým, že sa úrady nepoučili z predchádzajúceho smrtiaceho júlového útoku na muničný sklad vo Vyšnevom neďaleko Kyjeva. Vyšetrovanie tohto prípadu podľa neho odhalilo vážne pochybenia štátnej spoločnosti, ktorá nedodržiavala stanovené normy napriek blízkosti obytných budov.
„V piatom roku rozsiahlej invázie je opakovanie rovnakých chýb trestuhodnou nedbanlivosťou,“ uviedol Koreckyj. „Všetci zodpovední bez výnimky musia čeliť prísnemu trestu, aby sa takéto situácie už nikdy neopakovali.“
Rusko a Ukrajina v uplynulých mesiacoch zintenzívnili útoky na veľké vzdialenosti. Čoraz častejšie sa ich terčom stáva civilná infraštruktúra vrátane logistických skladov, ropných zariadení a prístavov, pričom tieto útoky si vyžadujú rastúci počet civilných obetí.
Zdroj: SITA.sk - Ruský útok na sklad pri Kyjeve vyvolal požiar a výbuchy, evakuovali viac ako 200 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruský dronový útok vyvolal v piatok večer rozsiahly požiar a výbuchy v sklade v obci Myla v Bučianskom okrese pri Kyjeve. Podľa ukrajinských úradov museli z oblasti evakuovať stovky ľudí.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Útok sa odohral krátko po 20:00 miestneho času. „Z miesta už evakuovali viac ako 200 ľudí vrátane detí,“ uviedol šéf regionálnej vojenskej správy Tymur Tkačenko. Dodal, že najmenej šesť ľudí utrpelo zranenia.
Úrady vyšetrujú podmienky skladovania
Prokuratúra po útoku začala vyšetrovanie pre podozrenie z nedbanlivosti v súvislosti s podmienkami skladovania v zasiahnutom areáli. Vyšetrovatelia sa zamerajú na zákonnosť skladovania výbušných predmetov a materiálov v priestoroch podniku, ako aj na to, či nemenovaná spoločnosť disponovala potrebnými povoleniami a súhlasmi.
Ukrajinský premiér Serhij Koreckyj vyjadril poľutovanie nad tým, že sa úrady nepoučili z predchádzajúceho smrtiaceho júlového útoku na muničný sklad vo Vyšnevom neďaleko Kyjeva. Vyšetrovanie tohto prípadu podľa neho odhalilo vážne pochybenia štátnej spoločnosti, ktorá nedodržiavala stanovené normy napriek blízkosti obytných budov.
Útoky na sklady a civilnú infraštruktúru pokračujú
„V piatom roku rozsiahlej invázie je opakovanie rovnakých chýb trestuhodnou nedbanlivosťou,“ uviedol Koreckyj. „Všetci zodpovední bez výnimky musia čeliť prísnemu trestu, aby sa takéto situácie už nikdy neopakovali.“
Rusko a Ukrajina v uplynulých mesiacoch zintenzívnili útoky na veľké vzdialenosti. Čoraz častejšie sa ich terčom stáva civilná infraštruktúra vrátane logistických skladov, ropných zariadení a prístavov, pričom tieto útoky si vyžadujú rastúci počet civilných obetí.
Zdroj: SITA.sk - Ruský útok na sklad pri Kyjeve vyvolal požiar a výbuchy, evakuovali viac ako 200 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
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