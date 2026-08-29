Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 29.8.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Nikola, Nikolaj
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

29. augusta 2026

Ruský útok na sklad pri Kyjeve vyvolal požiar a výbuchy, evakuovali viac ako 200 ľudí


Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt ruský útok Vojna na Ukrajine Zahraničie

Podľa ukrajinských úradov museli z oblasti evakuovať stovky ľudí. Ruský dronový útok vyvolal v piatok večer rozsiahly požiar a výbuchy v sklade v obci Myla v Bučianskom ...



Zdieľať
russia_ukraine_war_27369 676x451 29.8.2026 (SITA.sk) - Podľa ukrajinských úradov museli z oblasti evakuovať stovky ľudí.


Ruský dronový útok vyvolal v piatok večer rozsiahly požiar a výbuchy v sklade v obci Myla v Bučianskom okrese pri Kyjeve. Podľa ukrajinských úradov museli z oblasti evakuovať stovky ľudí.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine


Útok sa odohral krátko po 20:00 miestneho času. „Z miesta už evakuovali viac ako 200 ľudí vrátane detí,“ uviedol šéf regionálnej vojenskej správy Tymur Tkačenko. Dodal, že najmenej šesť ľudí utrpelo zranenia.

Úrady vyšetrujú podmienky skladovania


Prokuratúra po útoku začala vyšetrovanie pre podozrenie z nedbanlivosti v súvislosti s podmienkami skladovania v zasiahnutom areáli. Vyšetrovatelia sa zamerajú na zákonnosť skladovania výbušných predmetov a materiálov v priestoroch podniku, ako aj na to, či nemenovaná spoločnosť disponovala potrebnými povoleniami a súhlasmi.

Ukrajinský premiér Serhij Koreckyj vyjadril poľutovanie nad tým, že sa úrady nepoučili z predchádzajúceho smrtiaceho júlového útoku na muničný sklad vo Vyšnevom neďaleko Kyjeva. Vyšetrovanie tohto prípadu podľa neho odhalilo vážne pochybenia štátnej spoločnosti, ktorá nedodržiavala stanovené normy napriek blízkosti obytných budov.

Útoky na sklady a civilnú infraštruktúru pokračujú


„V piatom roku rozsiahlej invázie je opakovanie rovnakých chýb trestuhodnou nedbanlivosťou,“ uviedol Koreckyj. „Všetci zodpovední bez výnimky musia čeliť prísnemu trestu, aby sa takéto situácie už nikdy neopakovali.“




Fotogaléria k článku:

















26 fotografií v galérii









Rusko a Ukrajina v uplynulých mesiacoch zintenzívnili útoky na veľké vzdialenosti. Čoraz častejšie sa ich terčom stáva civilná infraštruktúra vrátane logistických skladov, ropných zariadení a prístavov, pričom tieto útoky si vyžadujú rastúci počet civilných obetí.

 


Zdroj: SITA.sk - Ruský útok na sklad pri Kyjeve vyvolal požiar a výbuchy, evakuovali viac ako 200 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt ruský útok Vojna na Ukrajine Zahraničie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Po rokoch sa Island vracia k otázke členstva v EÚ. Voliči rozhodnú o obnovení rokovaní
<< predchádzajúci článok
Tragická nehoda pri Rusovciach. Pri čelnej zrážke troch áut zomrel človek, ďalší utrpel ťažké zranenia – FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 