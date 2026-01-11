|
Nedeľa 11.1.2026
Meniny má Malvína
11. januára 2026
Ruský útok v Doneckej oblasti sa skončil fiaskom, viac než 20 ruských vojakov zahynulo pri Pokrovsku
V severnej časti mesta Pokrovsk v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny sa Rusi pokúsili o útok na pozície ukrajinských obranných síl, ale boli zničení. Referuje o tom web
Zdieľať
11.1.2026 (SITA.sk) - V severnej časti mesta Pokrovsk v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny sa Rusi pokúsili o útok na pozície ukrajinských obranných síl, ale boli zničení. Referuje o tom web liga.net s odvolaním sa na 7. zbor výsadkových útočných síl ukrajinskej armády, ktorý zverejnil video z bojovej operácie.
Viac ako 20 ruských pešiakov sa pokúsilo využiť poveternostné podmienky na skrytý postup a presun. Pokúsili sa zaútočiť na pozície jednotiek 25. samostatnej výsadkovej brigády Sičeslav ukrajinských ozbrojených síl.
Výsadkári včas objavili nepriateľskú skupinu a zaútočili na ňu. Následne skupina stratila možnosť ďalšieho postupu a bola nútená ukrývať sa v civilných domoch a pivniciach.
Po dodatočnom prieskume ukrajinskí vojaci zlikvidovali ruských pešiakov. Video s pomerne dobrou kvalitou ukazuje odrazenie ruského útoku a záverečnú fázu zničenia útočnej skupiny.
Zdroj: SITA.sk - Ruský útok v Doneckej oblasti sa skončil fiaskom, viac než 20 ruských vojakov zahynulo pri Pokrovsku © SITA Všetky práva vyhradené.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
