 24hod.sk    Zo zahraničia

11. januára 2026

Ruský útok v Doneckej oblasti sa skončil fiaskom, viac než 20 ruských vojakov zahynulo pri Pokrovsku


Tagy: Ruskí vojaci ukrajinskí vojaci Vojna na Ukrajine Zahraničie

V severnej časti mesta Pokrovsk v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny sa Rusi pokúsili o útok na pozície ukrajinských obranných síl, ale boli zničení. Referuje o tom web



russia_ukraine_war_92255 676x451 11.1.2026 (SITA.sk) - V severnej časti mesta Pokrovsk v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny sa Rusi pokúsili o útok na pozície ukrajinských obranných síl, ale boli zničení. Referuje o tom web liga.net s odvolaním sa na 7. zbor výsadkových útočných síl ukrajinskej armády, ktorý zverejnil video z bojovej operácie.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine




Viac ako 20 ruských pešiakov sa pokúsilo využiť poveternostné podmienky na skrytý postup a presun. Pokúsili sa zaútočiť na pozície jednotiek 25. samostatnej výsadkovej brigády Sičeslav ukrajinských ozbrojených síl.

Výsadkári včas objavili nepriateľskú skupinu a zaútočili na ňu. Následne skupina stratila možnosť ďalšieho postupu a bola nútená ukrývať sa v civilných domoch a pivniciach.

Po dodatočnom prieskume ukrajinskí vojaci zlikvidovali ruských pešiakov. Video s pomerne dobrou kvalitou ukazuje odrazenie ruského útoku a záverečnú fázu zničenia útočnej skupiny.


Zdroj: SITA.sk - Ruský útok v Doneckej oblasti sa skončil fiaskom, viac než 20 ruských vojakov zahynulo pri Pokrovsku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ruskí vojaci ukrajinskí vojaci Vojna na Ukrajine Zahraničie
