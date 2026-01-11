|
Nedeľa 11.1.2026
Meniny má Malvína
11. januára 2026
Prímerie v Gaze visí na vlásku, Izrael má pripravené vojenské operácie a čaká na postoj USA
Izraelské sily vypracovali plány na marcové obnovenie intenzívnych vojenských operácií v Pásme Gazy vrátane ofenzívy na mesto Gaza s cieľom ...
11.1.2026 (SITA.sk) - Izraelské sily vypracovali plány na marcové obnovenie intenzívnych vojenských operácií v Pásme Gazy vrátane ofenzívy na mesto Gaza s cieľom posunúť demarkačnú líniu smerom k západnej časti enklávy, informoval denník The Times of Israel s odvolaním sa na nemenovaného izraelského predstaviteľa a arabského diplomata.
Arabský diplomat sa domnieva, že operácia sa nemôže uskutočniť bez podpory Spojených štátov, ktoré sa naďalej snažia o presadzovanie vratkého prímeria dosiahnutého v októbri minulého roka.
Hoci izraelský premiér Benjamin Netanjahu počas decembrového stretnutia s americkým prezidentom Donaldom Trumpom súhlasil so spoluprácou v úsilí o presadenie prímeria, neverí, že sa podarí odzbrojiť militantné hnutie Hamas, a preto nariadil armáde, aby pripravila pohotovostný plán, dodal zdroj.
V prvý deň prímeria, 10. októbra, sa izraelské sily stiahli k „žltej línii“, čím získali kontrolu nad približne 53 percentami Pásma Gazy. Operácia v tejto enkláve na pobreží Stredozemného mora plánovaná na marec by umožnila Izraelu toto percento zvýšiť, uviedli izraelský predstaviteľ a arabský diplomat.
Zdroj: SITA.sk - Prímerie v Gaze visí na vlásku, Izrael má pripravené vojenské operácie a čaká na postoj USA © SITA Všetky práva vyhradené.
