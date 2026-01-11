Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 11.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Malvína
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

11. januára 2026

Prímerie v Gaze visí na vlásku, Izrael má pripravené vojenské operácie a čaká na postoj USA


Tagy: Americký prezident Izraelsko-palestínsky konflikt Izraelský premiér Pásmo Gazy Zahraničie

Izraelské sily vypracovali plány na marcové obnovenie intenzívnych vojenských operácií v Pásme Gazy vrátane ofenzívy na mesto Gaza s cieľom ...



Zdieľať
israel_palestinians_47280 676x451 11.1.2026 (SITA.sk) - Izraelské sily vypracovali plány na marcové obnovenie intenzívnych vojenských operácií v Pásme Gazy vrátane ofenzívy na mesto Gaza s cieľom posunúť demarkačnú líniu smerom k západnej časti enklávy, informoval denník The Times of Israel s odvolaním sa na nemenovaného izraelského predstaviteľa a arabského diplomata.

Viac o téme: Izraelsko-palestínsky konflikt


Arabský diplomat sa domnieva, že operácia sa nemôže uskutočniť bez podpory Spojených štátov, ktoré sa naďalej snažia o presadzovanie vratkého prímeria dosiahnutého v októbri minulého roka.

Hoci izraelský premiér Benjamin Netanjahu počas decembrového stretnutia s americkým prezidentom Donaldom Trumpom súhlasil so spoluprácou v úsilí o presadenie prímeria, neverí, že sa podarí odzbrojiť militantné hnutie Hamas, a preto nariadil armáde, aby pripravila pohotovostný plán, dodal zdroj.

V prvý deň prímeria, 10. októbra, sa izraelské sily stiahli k „žltej línii“, čím získali kontrolu nad približne 53 percentami Pásma Gazy. Operácia v tejto enkláve na pobreží Stredozemného mora plánovaná na marec by umožnila Izraelu toto percento zvýšiť, uviedli izraelský predstaviteľ a arabský diplomat.


Zdroj: SITA.sk - Prímerie v Gaze visí na vlásku, Izrael má pripravené vojenské operácie a čaká na postoj USA © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Izraelsko-palestínsky konflikt Izraelský premiér Pásmo Gazy Zahraničie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Nehoda dvoch áut uzavrela časť D1 smer Bratislava, polícia odkláňala premávku – FOTO
<< predchádzajúci článok
Ruský útok v Doneckej oblasti sa skončil fiaskom, viac než 20 ruských vojakov zahynulo pri Pokrovsku

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 