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03. októbra 2026
V Lotyšsku sa začali parlamentné voľby. Obyvateľov trápia obavy z Ruska a rastúce životné náklady
Tagy: Zahraničie
Súčasná vládna koalícia pozostáva z United List, New Unity, Únie zelených a farmárov a Národnej aliancie. Lotyšsko začalo voľby v čase, keď dominuje obava z Ruska a rastúce životné náklady, no ...
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3.10.2026 (SITA.sk) - Súčasná vládna koalícia pozostáva z United List, New Unity, Únie zelených a farmárov a Národnej aliancie.
Lotyšsko začalo voľby v čase, keď dominuje obava z Ruska a rastúce životné náklady, no očakáva sa, že krajina zostane na svojej proeurópskej a proukrajinskej ceste.
Podľa prieskumu inštitútu SKDS vedie súťaž strana United List premiéra Andrisa Kulberga s viac ako 14-percentnou podporou. Jeho koalícia je však pravdepodobne oslabená, keďže populistické strany získavajú podporu zameraním sa na ekonomické problémy v najchudobnejšej z troch pobaltských krajín. Súčasná vládna koalícia pozostáva z United List, New Unity, Únie zelených a farmárov a Národnej aliancie.
Prieskumy naznačujú, že koalícia pravdepodobne nezíska väčšinu v súčasnej podobe. Populistická strana Sovereign Power vedená Julijou Stepanenkovou, kritizovaná za proruské postoje, má podľa prieskumov viac ako 9-percentnú podporu a môže sa stať druhou najsilnejšou stranou v 100-člennom parlamente. Strana sa postavila proti vojenskej pomoci Ukrajine, pričom zdôrazňuje domáce ekonomické problémy. Napriek rastu podpory však strana pravdepodobne nevstúpi do vlády, pretože väčšina hlavných strán odmieta spoluprácu s ňou.
Ďalšia populistická strana, Latvia First vedená podnikateľom Ainarom Slesersom, by mohla byť životaschopným koaličným partnerom. Progresívci, proeurópska sociálnodemokratická strana, ktorá podporuje silnejšiu sociálnu ochranu a pokračujúcu podporu Ukrajine, má podľa prieskumov približne 6-percentnú podporu. S približne jednou piatou nerozhodnutých voličov zostáva konečné zloženie parlamentu neisté.
Bezpečnosť zostáva kľúčovou témou štyri roky po ruskej invázii na Ukrajinu. Lotyšsko, člen NATO a EÚ od roku 2004, považuje Rusko za hlavnú bezpečnostnú hrozbu a výrazne zvýšilo obranné výdavky v reakcii na konflikt. Momentálne alokuje takmer 5 % HDP na obranu. Väčšina strán, ktoré sa očakáva, že vstúpia do parlamentu, podporuje udržiavanie vysokých obranných výdavkov a pokračovanie pomoci Kyjevu.
Ekonomické otázky sú však pre voličov rovnako dôležité. Rastúce životné náklady, nízke mzdy, problémy v zdravotníctve a dlhodobý pokles populácie sú hlavnými témami kampaní. Volby medzi veľkou rusky hovoriacou menšinou v Lotyšsku sa menia. Kým kedysi podporovali stranu Harmony, ktorá v roku 2022 stratila zastúpenie v parlamente, mnohí teraz rozhodujú na základe ekonomických a sociálnych otázok, nie len identity.
Po sčítaní hlasov sa pozornosť pravdepodobne rýchlo presunie na koaličné rokovania, ktoré môžu byť zdĺhavé a zložité. Čiastočné výsledky sa očakávajú v sobotu večer, predbežné oficiálne výsledky v nedeľu. Exit poll sa očakáva krátko po zatvorení volebných miestností.
Zdroj: SITA.sk - V Lotyšsku sa začali parlamentné voľby. Obyvateľov trápia obavy z Ruska a rastúce životné náklady © SITA Všetky práva vyhradené.
Lotyšsko začalo voľby v čase, keď dominuje obava z Ruska a rastúce životné náklady, no očakáva sa, že krajina zostane na svojej proeurópskej a proukrajinskej ceste.
Podľa prieskumu inštitútu SKDS vedie súťaž strana United List premiéra Andrisa Kulberga s viac ako 14-percentnou podporou. Jeho koalícia je však pravdepodobne oslabená, keďže populistické strany získavajú podporu zameraním sa na ekonomické problémy v najchudobnejšej z troch pobaltských krajín. Súčasná vládna koalícia pozostáva z United List, New Unity, Únie zelených a farmárov a Národnej aliancie.
Populistické strany získavajú podporu
Prieskumy naznačujú, že koalícia pravdepodobne nezíska väčšinu v súčasnej podobe. Populistická strana Sovereign Power vedená Julijou Stepanenkovou, kritizovaná za proruské postoje, má podľa prieskumov viac ako 9-percentnú podporu a môže sa stať druhou najsilnejšou stranou v 100-člennom parlamente. Strana sa postavila proti vojenskej pomoci Ukrajine, pričom zdôrazňuje domáce ekonomické problémy. Napriek rastu podpory však strana pravdepodobne nevstúpi do vlády, pretože väčšina hlavných strán odmieta spoluprácu s ňou.
Ďalšia populistická strana, Latvia First vedená podnikateľom Ainarom Slesersom, by mohla byť životaschopným koaličným partnerom. Progresívci, proeurópska sociálnodemokratická strana, ktorá podporuje silnejšiu sociálnu ochranu a pokračujúcu podporu Ukrajine, má podľa prieskumov približne 6-percentnú podporu. S približne jednou piatou nerozhodnutých voličov zostáva konečné zloženie parlamentu neisté.
Bezpečnosť zostáva kľúčovou témou štyri roky po ruskej invázii na Ukrajinu. Lotyšsko, člen NATO a EÚ od roku 2004, považuje Rusko za hlavnú bezpečnostnú hrozbu a výrazne zvýšilo obranné výdavky v reakcii na konflikt. Momentálne alokuje takmer 5 % HDP na obranu. Väčšina strán, ktoré sa očakáva, že vstúpia do parlamentu, podporuje udržiavanie vysokých obranných výdavkov a pokračovanie pomoci Kyjevu.
Po voľbách sa očakávajú zložité koaličné rokovania
Ekonomické otázky sú však pre voličov rovnako dôležité. Rastúce životné náklady, nízke mzdy, problémy v zdravotníctve a dlhodobý pokles populácie sú hlavnými témami kampaní. Volby medzi veľkou rusky hovoriacou menšinou v Lotyšsku sa menia. Kým kedysi podporovali stranu Harmony, ktorá v roku 2022 stratila zastúpenie v parlamente, mnohí teraz rozhodujú na základe ekonomických a sociálnych otázok, nie len identity.
Po sčítaní hlasov sa pozornosť pravdepodobne rýchlo presunie na koaličné rokovania, ktoré môžu byť zdĺhavé a zložité. Čiastočné výsledky sa očakávajú v sobotu večer, predbežné oficiálne výsledky v nedeľu. Exit poll sa očakáva krátko po zatvorení volebných miestností.
Zdroj: SITA.sk - V Lotyšsku sa začali parlamentné voľby. Obyvateľov trápia obavy z Ruska a rastúce životné náklady © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Zahraničie
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