Pondelok 13.10.2025
Úvodná strana
13. októbra 2025
Ruský veľvyslanec Bratčikov končí vo funkcii, Danko mu venoval slová o priateľstve a otvorených dverách – VIDEO
Ruský veľvyslanec na Slovensku Igor Bratčikov končí vo funkcii, v piatok 10. októbra sa lúčil v Hradnej reštaurácii na Bratislavskom hrade. Na recepcii boli ...
13.10.2025 (SITA.sk) - Ruský veľvyslanec na Slovensku Igor Bratčikov končí vo funkcii, v piatok 10. októbra sa lúčil v Hradnej reštaurácii na Bratislavskom hrade.
Na recepcii boli podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD), predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko, europoslanec za Smer-SD Ľuboš Blaha, predseda Republiky a europoslanec Milan Uhrík, Štefan Harabin, Ján Čarnogurský, Anton Hrnko, ale aj starosta obce Smilno Vladimír Baran, ktorý organizoval zbierku na pomoc Rusku.
Informoval o tom facebookový profil Nie v našom meste, ktorý zverejnil aj video z vystúpenia Andreja Danka na rozlúčke s Bratčikovom.
Danko v príhovore povedal, že sa mu vždy dobre spolupracovalo s ruskou ambasádou. „Musím povedať úprimne, že asi som si nikdy nemyslel, že budeme zase žiť v dobe, kedy sa človek bude báť pochváliť Ruskú federáciu a Moskvu a - nedajbože - ak s nimi bude obchodovať, tak mu pomaly bude hroziť to najhoršie,“ uviedol. Všetkých, ktorí sa prišli s Bratčikovom rozlúčiť, spája podľa jeho slov „úprimná láska a priateľstvo“ k Ruskej federácii.
„Prosím, keď budeš prichádzať do Ruskej federácie, tlmoč svojim priateľom, že je tu skupina ľudí, že tu je národ, ktorý si ctí Ruskú federáciu a nezabúda na históriu. Budeš nám chýbať, určite ťa nikto z nás pri návšteve v Moskve neobíde,“ adresoval odchádzajúcemu veľvyslancovi a dodal, že na Slovensku bude mať dvere doživotne otvorené.
Informáciu o odchode Bratčikova priniesla už 8. októbra proruská skupina Brat za brata, vtedy však ešte nešlo o potvrdenú a oficiálnu informáciu. Igor Bratčikov sa narodil 30. septembra 1956 v Moskve, v diplomatických službách je od roku 1979. Pôsobil na veľvyslanectve ZSSR v Nemecku, aj ako mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie pri Švajčiarskej konfederácii a Lichtenštajnskom kniežatstve.
Veľvyslancom na Slovensku bol od roku 2020. Vo februári 2025 prišiel Bratčikov na rokovanie vlády. Opozičná strana SaS to vtedy komentovala tým, že nesie vláde najnovšie noty priamo z Kremľa. Úrad vlády reagoval, že ruský veľvyslanec si pomýlil budovu, pretože prišiel na úrad vlády na stretnutie so šéfkou protokolu kvôli plánovanej ceste premiéra do Ruska a prišiel do zlej budovy.
Vládna strana Smer-SD opakovane pozývala Bratčikova na rôzne oslavy, ktoré organizovala.
Zdroj: SITA.sk
