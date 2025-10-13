Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

13. októbra 2025

Prečo sa zrazili vlaky pri Rožňave? Je tu predpoklad, že došlo k chybe človeka, naznačil minister dopravy Ráž – VIDEO, FOTO


Po zrážke dvoch vlakov pri obci Jablonov nad Turňou (okres Rožňava) sa zranilo 91 ľudí. Na tlačovom brífingu z miesta nehody to uviedol minister zdravotníctva



560615941_1129558775979424_1837676847565165532_n 676x507 13.10.2025 (SITA.sk) - Po zrážke dvoch vlakov pri obci Jablonov nad Turňou (okres Rožňava) sa zranilo 91 ľudí. Na tlačovom brífingu z miesta nehody to uviedol minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). Sedem ľudí sa zranilo ťažko, 14 osôb utrpelo stredne ťažké zranenia a 70 bolo ľahko zranených.


Šaško uviedol, že bol v kontakte s vedením rožňavskej aj košickej nemocnice. Obe aktivovali traumatologické plány. „Myslím si, že zatiaľ to v rámci možností zvládajú veľmi dobre,“ vyjadril sa šéf rezortu zdravotníctva, ktorý z miesta nehody smeruje do nemocnice v Košiciach.

Na miesto nehody vyrazili žeriavové vlaky


Minister dopravy Jozef Ráž (nom. Smer-SD) uviedol, že vyšetrovací tím je na mieste. Po tom, ako dá pokyn, že sa môže začať s odstraňovaním vrakov, začnú sanačné práce. Škody sú podľa jeho slov veľké, ako na rušňoch, tak aj na vagónoch, rovnako aj na trati.

Ráž nechcel prezentovať žiadne závery, aby neovplyvnili vyšetrovanie. „Je tu predpoklad, že nedošlo k systémovej chybe, ale k chybe človeka,“ naznačil, no zdôraznil, že viac ukáže vyšetrovanie počas najbližších týždňov.


Generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky Ivan Bednárik doplnil, že z Košíc i Zvolena vyrazili žeriavové vlaky, ktoré by mali pomôcť s odstraňovaním následkov nehody. Podľa jeho odhadu by v utorok o takomto čase úsek mohol byť už prejazdný. Odhad škôd je podľa Bednárikovych slov niekoľko miliónov eur na železničnej technike, na infraštruktúre v porovnaní s tým o niečo menej.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Odstraňovanie škôd bude trvať dlhší čas


Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) absolvoval obhliadku miesta nehody. „Na to, ako to na tom mieste vyzerá, tak vďaka Bohu zatiaľ nemáme hlásené obete na životoch,“ skonštatoval na tlačovom brífingu. Záchranné práce už prebehli, nasledovať by mali sanačné práce. Odstraňovanie škôd bude podľa neho trvať dlhší čas.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


„Ten vlak je vykoľajený, je zosunutý až úplne dole na svahu, takže nebude to jednoduchá práca,“ vyjadril sa. K príčinám sa nechcel vyjadrovať, zdôraznil, že prebieha vyšetrovanie. Nabádal, aby sa počkalo na výsledky vyšetrovania.

Poďakoval sa záchranným zložkám, na mieste zasahovali desiatky hasičov, záchranárov a policajtov, ale aj dobrovoľní hasiči. Nasadených bolo podľa jeho slov približne 17 kusov záchranárskej techniky. Zdôraznil, že ide o veľkú tragédiu, dúfa, že nebude mať žiadne obete na životoch.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Prečo sa zrazili vlaky pri Rožňave? Je tu predpoklad, že došlo k chybe človeka, naznačil minister dopravy Ráž – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

