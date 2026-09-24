Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 24.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ľuboš, Ľubor
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

24. septembra 2026

Ruský vpád do krajiny NATO je podľa Dánska veľmi nepravdepodobný, nemožno ho však vylúčiť


Tagy: Dánska vláda Hybridná vojna ruské útoky Vojna na Ukrajine

Dánska vojenská rozviedka zároveň upozornila na nízke, no rastúce riziko obmedzeného útoku proti štátom susediacim s Ruskom. Riziko, že Rusko podnikne obmedzený vojenský útok proti jednej alebo ...



Zdieľať
gettyimages 2146935401 676x451 24.9.2026 (SITA.sk) - Dánska vojenská rozviedka zároveň upozornila na nízke, no rastúce riziko obmedzeného útoku proti štátom susediacim s Ruskom.


Riziko, že Rusko podnikne obmedzený vojenský útok proti jednej alebo viacerým krajinám NATO susediacim s Ruskom, je nízke, ale rastie, uviedla vo štvrtok dánska vojenská rozviedka DDIS. Priamu inváziu označila za „veľmi nepravdepodobnú“, úplne ju však nevylúčila.

„Existuje nízke, ale rastúce riziko, že Moskva podnikne obmedzený vojenský útok proti jednej alebo viacerým krajinám NATO susediacim s Ruskom,“ povedal šéf DDIS Thomas Ahrenkiel.

Hybridné operácie budú pribúdať


Rozviedka zároveň očakáva ďalšie zosilňovanie ruských hybridných operácií proti cieľom na Západe.

Tie sa podľa nej doteraz zameriavali najmä na vyvolávanie strachu a oslabovanie podpory pre Ukrajinu, čoraz viac však smerujú aj k sabotáži obranných podnikov či železničnej dopravy využívanej na prepravu vojenského materiálu.

DDIS varovala aj pred „deštruktívnymi kybernetickými útokmi“, ktoré by mohli ochromiť kritické spoločenské funkcie.

Zúfalý krok


„Obmedzený vojenský útok by bol zúfalým krokom zo strany Ruska a podobne ako zosilnené hybridné útoky by sa mohol uskutočniť v najbližších mesiacoch,“ uviedla rozviedka.

Podľa nej by takýto zásah mohol mať za cieľ odviesť európske zdroje od podpory Ukrajiny. Väčšie vojenské nasadenie by však vyžadovalo niekoľkomesačné prípravy a bolo by ťažké ho utajiť.

Ahrenkiel zároveň zdôraznil, že vyššia ochota Moskvy riskovať neznamená bezprostrednú hrozbu pre Dánsko. „Neočakávame konvenčný ruský vojenský útok proti Dánsku,“ povedal.


Zdroj: SITA.sk - Ruský vpád do krajiny NATO je podľa Dánska veľmi nepravdepodobný, nemožno ho však vylúčiť © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dánska vláda Hybridná vojna ruské útoky Vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Poľsko v dôsledku ruských útokov na západe Ukrajiny evakuovalo dva hraničné priechody
<< predchádzajúci článok
Tesco je opäť bližšie k zákazníkom Nitry a okolia: Nový supermarket v Dolných Krškanoch rozšíri sieť na 188 obchodov

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 