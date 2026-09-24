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24. septembra 2026
Ruský vpád do krajiny NATO je podľa Dánska veľmi nepravdepodobný, nemožno ho však vylúčiť
Dánska vojenská rozviedka zároveň upozornila na nízke, no rastúce riziko obmedzeného útoku proti štátom susediacim s Ruskom. Riziko, že Rusko podnikne obmedzený vojenský útok proti jednej alebo ...
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24.9.2026 (SITA.sk) - Dánska vojenská rozviedka zároveň upozornila na nízke, no rastúce riziko obmedzeného útoku proti štátom susediacim s Ruskom.
Riziko, že Rusko podnikne obmedzený vojenský útok proti jednej alebo viacerým krajinám NATO susediacim s Ruskom, je nízke, ale rastie, uviedla vo štvrtok dánska vojenská rozviedka DDIS. Priamu inváziu označila za „veľmi nepravdepodobnú“, úplne ju však nevylúčila.
„Existuje nízke, ale rastúce riziko, že Moskva podnikne obmedzený vojenský útok proti jednej alebo viacerým krajinám NATO susediacim s Ruskom,“ povedal šéf DDIS Thomas Ahrenkiel.
Rozviedka zároveň očakáva ďalšie zosilňovanie ruských hybridných operácií proti cieľom na Západe.
Tie sa podľa nej doteraz zameriavali najmä na vyvolávanie strachu a oslabovanie podpory pre Ukrajinu, čoraz viac však smerujú aj k sabotáži obranných podnikov či železničnej dopravy využívanej na prepravu vojenského materiálu.
DDIS varovala aj pred „deštruktívnymi kybernetickými útokmi“, ktoré by mohli ochromiť kritické spoločenské funkcie.
„Obmedzený vojenský útok by bol zúfalým krokom zo strany Ruska a podobne ako zosilnené hybridné útoky by sa mohol uskutočniť v najbližších mesiacoch,“ uviedla rozviedka.
Podľa nej by takýto zásah mohol mať za cieľ odviesť európske zdroje od podpory Ukrajiny. Väčšie vojenské nasadenie by však vyžadovalo niekoľkomesačné prípravy a bolo by ťažké ho utajiť.
Ahrenkiel zároveň zdôraznil, že vyššia ochota Moskvy riskovať neznamená bezprostrednú hrozbu pre Dánsko. „Neočakávame konvenčný ruský vojenský útok proti Dánsku,“ povedal.
Zdroj: SITA.sk - Ruský vpád do krajiny NATO je podľa Dánska veľmi nepravdepodobný, nemožno ho však vylúčiť © SITA Všetky práva vyhradené.
Riziko, že Rusko podnikne obmedzený vojenský útok proti jednej alebo viacerým krajinám NATO susediacim s Ruskom, je nízke, ale rastie, uviedla vo štvrtok dánska vojenská rozviedka DDIS. Priamu inváziu označila za „veľmi nepravdepodobnú“, úplne ju však nevylúčila.
„Existuje nízke, ale rastúce riziko, že Moskva podnikne obmedzený vojenský útok proti jednej alebo viacerým krajinám NATO susediacim s Ruskom,“ povedal šéf DDIS Thomas Ahrenkiel.
Hybridné operácie budú pribúdať
Rozviedka zároveň očakáva ďalšie zosilňovanie ruských hybridných operácií proti cieľom na Západe.
Tie sa podľa nej doteraz zameriavali najmä na vyvolávanie strachu a oslabovanie podpory pre Ukrajinu, čoraz viac však smerujú aj k sabotáži obranných podnikov či železničnej dopravy využívanej na prepravu vojenského materiálu.
DDIS varovala aj pred „deštruktívnymi kybernetickými útokmi“, ktoré by mohli ochromiť kritické spoločenské funkcie.
Zúfalý krok
„Obmedzený vojenský útok by bol zúfalým krokom zo strany Ruska a podobne ako zosilnené hybridné útoky by sa mohol uskutočniť v najbližších mesiacoch,“ uviedla rozviedka.
Podľa nej by takýto zásah mohol mať za cieľ odviesť európske zdroje od podpory Ukrajiny. Väčšie vojenské nasadenie by však vyžadovalo niekoľkomesačné prípravy a bolo by ťažké ho utajiť.
Ahrenkiel zároveň zdôraznil, že vyššia ochota Moskvy riskovať neznamená bezprostrednú hrozbu pre Dánsko. „Neočakávame konvenčný ruský vojenský útok proti Dánsku,“ povedal.
Zdroj: SITA.sk - Ruský vpád do krajiny NATO je podľa Dánska veľmi nepravdepodobný, nemožno ho však vylúčiť © SITA Všetky práva vyhradené.
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