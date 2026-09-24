|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 24.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ľuboš, Ľubor
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
24. septembra 2026
Poľsko v dôsledku ruských útokov na západe Ukrajiny evakuovalo dva hraničné priechody
Pri Dorohusku udrel dron len niekoľko kilometrov od hraníc, z dvoch priechodov evakuovali spolu viac ako 580 ľudí. Poľské úrady evakuovali dva hraničné priechody s
Zdieľať
24.9.2026 (SITA.sk) - Pri Dorohusku udrel dron len niekoľko kilometrov od hraníc, z dvoch priechodov evakuovali spolu viac ako 580 ľudí.
Poľské úrady evakuovali dva hraničné priechody s Ukrajinou pre ruské vzdušné útoky, ku ktorým došlo v tesnej blízkosti hraníc. Podľa portálu Onet o tom informoval poľský premiér Donald Tusk.
Pri priechode Dorohusk–Jahodyn zaútočil približne o 04.10 hod. dron na cieľ asi dva kilometre od hranice.
Výbuch bol podľa poľskej pohraničnej stráže taký silný, že sa otriasli okná budov na poľskej strane.
Z priechodu evakuovali viac ako 280 cestujúcich vrátane ľudí z piatich autobusov, ako aj 25 príslušníkov pohraničnej stráže a rovnaký počet pracovníkov finančnej správy.
Evakuácia sa uskutočnila aj na priechode Hrebenne po hlásení o neidentifikovanom objekte smerujúcom k hraniciam. Hrozba sa po konzultácii s armádou nepotvrdila, úrady však preventívne odviezli viac ako 300 ľudí.
Počas ruských útokov na západnú Ukrajinu Poľsko dočasne prerušovalo vybavovanie cestujúcich aj na ďalších hraničných priechodoch.
Zdroj: SITA.sk - Poľsko v dôsledku ruských útokov na západe Ukrajiny evakuovalo dva hraničné priechody © SITA Všetky práva vyhradené.
Poľské úrady evakuovali dva hraničné priechody s Ukrajinou pre ruské vzdušné útoky, ku ktorým došlo v tesnej blízkosti hraníc. Podľa portálu Onet o tom informoval poľský premiér Donald Tusk.
Silný výbuch
Pri priechode Dorohusk–Jahodyn zaútočil približne o 04.10 hod. dron na cieľ asi dva kilometre od hranice.
Výbuch bol podľa poľskej pohraničnej stráže taký silný, že sa otriasli okná budov na poľskej strane.
Z priechodu evakuovali viac ako 280 cestujúcich vrátane ľudí z piatich autobusov, ako aj 25 príslušníkov pohraničnej stráže a rovnaký počet pracovníkov finančnej správy.
Nepotvrdená hrozba
Evakuácia sa uskutočnila aj na priechode Hrebenne po hlásení o neidentifikovanom objekte smerujúcom k hraniciam. Hrozba sa po konzultácii s armádou nepotvrdila, úrady však preventívne odviezli viac ako 300 ľudí.
Počas ruských útokov na západnú Ukrajinu Poľsko dočasne prerušovalo vybavovanie cestujúcich aj na ďalších hraničných priechodoch.
Zdroj: SITA.sk - Poľsko v dôsledku ruských útokov na západe Ukrajiny evakuovalo dva hraničné priechody © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Brusel pozastavil clá na dovoz z Arménska na dva roky, chce si poistiť jeho odklon od Moskvy
Brusel pozastavil clá na dovoz z Arménska na dva roky, chce si poistiť jeho odklon od Moskvy
<< predchádzajúci článok
Ruský vpád do krajiny NATO je podľa Dánska veľmi nepravdepodobný, nemožno ho však vylúčiť
Ruský vpád do krajiny NATO je podľa Dánska veľmi nepravdepodobný, nemožno ho však vylúčiť