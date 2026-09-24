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24. septembra 2026

Poľsko v dôsledku ruských útokov na západe Ukrajiny evakuovalo dva hraničné priechody


Tagy: Evakuácia Hraničný priechod Rusko-ukrajinský konflikt útok dronom Vojna na Ukrajine

Pri Dorohusku udrel dron len niekoľko kilometrov od hraníc, z dvoch priechodov evakuovali spolu viac ako 580 ľudí. Poľské úrady evakuovali dva hraničné priechody s



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gettyimages 896791664 676x449 24.9.2026 (SITA.sk) - Pri Dorohusku udrel dron len niekoľko kilometrov od hraníc, z dvoch priechodov evakuovali spolu viac ako 580 ľudí.


Poľské úrady evakuovali dva hraničné priechody s Ukrajinou pre ruské vzdušné útoky, ku ktorým došlo v tesnej blízkosti hraníc. Podľa portálu Onet o tom informoval poľský premiér Donald Tusk.

Silný výbuch


Pri priechode Dorohusk–Jahodyn zaútočil približne o 04.10 hod. dron na cieľ asi dva kilometre od hranice.

Výbuch bol podľa poľskej pohraničnej stráže taký silný, že sa otriasli okná budov na poľskej strane.

Z priechodu evakuovali viac ako 280 cestujúcich vrátane ľudí z piatich autobusov, ako aj 25 príslušníkov pohraničnej stráže a rovnaký počet pracovníkov finančnej správy.

Nepotvrdená hrozba


Evakuácia sa uskutočnila aj na priechode Hrebenne po hlásení o neidentifikovanom objekte smerujúcom k hraniciam. Hrozba sa po konzultácii s armádou nepotvrdila, úrady však preventívne odviezli viac ako 300 ľudí.

Počas ruských útokov na západnú Ukrajinu Poľsko dočasne prerušovalo vybavovanie cestujúcich aj na ďalších hraničných priechodoch.


Zdroj: SITA.sk - Poľsko v dôsledku ruských útokov na západe Ukrajiny evakuovalo dva hraničné priechody © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Evakuácia Hraničný priechod Rusko-ukrajinský konflikt útok dronom Vojna na Ukrajine
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