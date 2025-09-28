Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 28.9.2025
 Zo zahraničia

28. septembra 2025

Ruský vzdušný útok poškodil poľské veľvyslanectvo v Kyjeve


Tagy: Kyjev rusko-ukrajinský konflikt vojna na Ukrajine

Ruská raketa počas rozsiahleho ruského vzdušného útoku na Ukrajinu poškodila poľské veľvyslanectvo v Kyjeve. Ako informuje web Ukrajinská pravda, povedal to pre rozhlasovú stanicu RMF FM hovorca poľského ...



russia_ukraine_war_02856 676x451 28.9.2025 (SITA.sk) - Ruská raketa počas rozsiahleho ruského vzdušného útoku na Ukrajinu poškodila poľské veľvyslanectvo v Kyjeve. Ako informuje web Ukrajinská pravda, povedal to pre rozhlasovú stanicu RMF FM hovorca poľského ministerstva zahraničných vecí Paweł Wroński.


Časť rakety alebo raketa menšieho kalibru“ zasiahla strechu konzulárneho oddelenia poľského veľvyslanectva v Kyjeve, prerazila strop a „skončila v kuchyni“. Našťastie nikto nebol zranený. Incident neovplyvní prevádzku veľvyslanectva a konzulárne oddelenie v Kyjeve bude v pondelok fungovať ako obvykle.

Rusko v noci na nedeľu na Ukrajinu zaútočilo s použitím 600 dronov a 50 rakiet. V celej krajine bolo zranených viac ako 70 ľudí. V Kyjeve o život prišli štyria ľudia vrátane 12-ročného dievčaťa.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine





Zdroj: SITA.sk - Ruský vzdušný útok poškodil poľské veľvyslanectvo v Kyjeve © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kyjev rusko-ukrajinský konflikt vojna na Ukrajine
