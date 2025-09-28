|
Nedeľa 28.9.2025
28. septembra 2025
Ruský vzdušný útok poškodil poľské veľvyslanectvo v Kyjeve
Ruská raketa počas rozsiahleho ruského vzdušného útoku na Ukrajinu poškodila poľské veľvyslanectvo v Kyjeve. Ako informuje web Ukrajinská pravda, povedal to pre rozhlasovú stanicu RMF FM hovorca poľského ...
28.9.2025 (SITA.sk) - Ruská raketa počas rozsiahleho ruského vzdušného útoku na Ukrajinu poškodila poľské veľvyslanectvo v Kyjeve. Ako informuje web Ukrajinská pravda, povedal to pre rozhlasovú stanicu RMF FM hovorca poľského ministerstva zahraničných vecí Paweł Wroński.
„Časť rakety alebo raketa menšieho kalibru“ zasiahla strechu konzulárneho oddelenia poľského veľvyslanectva v Kyjeve, prerazila strop a „skončila v kuchyni“. Našťastie nikto nebol zranený. Incident neovplyvní prevádzku veľvyslanectva a konzulárne oddelenie v Kyjeve bude v pondelok fungovať ako obvykle.
Rusko v noci na nedeľu na Ukrajinu zaútočilo s použitím 600 dronov a 50 rakiet. V celej krajine bolo zranených viac ako 70 ľudí. V Kyjeve o život prišli štyria ľudia vrátane 12-ročného dievčaťa.
Zdroj: SITA.sk - Ruský vzdušný útok poškodil poľské veľvyslanectvo v Kyjeve © SITA Všetky práva vyhradené.
