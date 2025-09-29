Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 29.9.2025
 Meniny má Michal, Michaela
 24hod.sk    Z domova

29. septembra 2025

Vysoké Tatry si vyžiadali ďalšiu obeť, 200-metrový pád sa stal osudným pre poľského turistu


Vysoké Tatry si vyžiadali ďalšiu obeť, 54-ročný poľský turista zomrel v nedeľu predpoludním po 200-metrovom páde. O pomoc pre neho požiadali ďalší poľskí turisti. Na pomoc mu, s ohľadom na terén a časovú ...



Zdieľať
323924090_721729255943157_6785114889807378348_n 676x380 29.9.2025 (SITA.sk) - Vysoké Tatry si vyžiadali ďalšiu obeť, 54-ročný poľský turista zomrel v nedeľu predpoludním po 200-metrovom páde. O pomoc pre neho požiadali ďalší poľskí turisti. Na pomoc mu, s ohľadom na terén a časovú dostupnosť, vyrazili letecky horskí záchranári spolu s posádkou Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.


Ako ďalej informovala Horská záchranná služba, napriek snahe všetkých zúčastnených zložiek mohol lekár konštatovať iba úmrtie, keďže muž utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Telo nebohého transportovali do ústia doliny, kde ho odovzdali Policajnému zboru SR a obhliadajúcemu lekárovi.

O pomoc na mieste požiadali aj ďalšie tri osoby poľskej národnosti, ktoré neboli schopné pokračovať exponovaným terénom. Letecky boli evakuované do Starého Smokovca, odkiaľ pokračovali ďalej samostatne.


Zdroj: SITA.sk - Vysoké Tatry si vyžiadali ďalšiu obeť, 200-metrový pád sa stal osudným pre poľského turistu © SITA Všetky práva vyhradené.

