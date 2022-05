Rusmi dosadený starosta Enerhodaru bol zrejme terčom útoku, po výbuchu skončil v nemocnici

22.5.2022 (Webnoviny.sk) - Ruskom dosadený starosta okupovaného ukrajinského mesta Enerhodar Andrij Ševčuk údajne utrpel zranenia pri výbuchu.Ako referuje spravodajský web BBC, na Telegrame to uviedol legitímny starosta mesta Dmytro Orlov, ktorý sa momentálne nachádza v neďalekej Zaporižžii.Orlov informoval, že Ševčuka i jeho osobných strážcov po explózii previezli do nemocnice, pričom okolnosti zatiaľ nie sú známe.Dodal, že pri útoku sa nikto iný nezranil, čo naznačuje, že to bol „presný a cielený útok“ na Ševčuka kolaborujúceho s Rusmi.Ruská strana sa k tomu zatiaľ nevyjadrila. Približne 50-tisícový Enerhodar, v ktorom sa nachádza najväčšia jadrová elektráreň v Európe, okupujú ruské sily od marca.