Slovensko chce pomôcť s vyšetrovaním vojnových zločinov na Ukrajine, rokuje o pristúpení do medzinárodného tímu

Medzinárodný tím

Zbieranie dôkazov

22.5.2022 (Webnoviny.sk) - Generálna prokuratúra SR (GP SR) naďalej rokuje o prístupe do spoločného tímu Európskej únie (EÚ), ktorý bude pomáhať s vyšetrovaním vojnových zločinov na Ukrajine.Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa GP SR Jana Tökölyová , generálna prokuratúra prejavila záujem o účasť vo vyšetrovacom tíme.O možnosti prístupu do medzinárodného tímu informovala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) na tlačovej besede s eurokomisárom pre justíciu Didierom Reyndersom . Ten navštívil Slovensko 28. apríla a požiadal Slovensko o našu účasť v tomto tíme.Prokurátorka generálnej prokuratúry začala 8. marca v súvislosti s vojnou na Ukrajine trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin neľudskosti, obzvlášť závažný zločin používania zakázaného bojového prostriedku a nedovoleného vedenia boja a obzvlášť závažný zločin vojnového bezprávia.GP SR tak urobila v spolupráci s Generálnou prokuratúrou Ukrajiny a Eurojust-om , ktorý koordinuje zber informácií a postup trestných stíhaní v jednotlivých krajinách.Účelom trestného konania je zadokumentovať dôkazy o vojnových zločinoch, a to predovšetkým od utečencov, ktorí mohli byť ich priamymi svedkami a obeťami.