Rusnák končí pôsobenie v Reale Salt Lake, špekuluje sa o jeho zotrvaní v MLS alebo návrate do Európy

9.1.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský futbalový reprezentant Albert Rusnák, ktorému po skončení uplynulého ročníka zámorskej Major League Soccer vypršala zmluva s Realom Salt Lake, potvrdil, že jeho účinkovanie v tomto mužstve sa definitívne skončilo."Môj čas v Reale Salt Lake sa naplnil a teraz, keď prišla chvíľa rozlúčiť sa, chcem, aby ste vedeli, mi ostatnú spomienky na to, ako sme prekonali mnohé prekážky," uviedol 27-ročný Rusnák na Instagrame.Do zámoria prestúpil začiatkom roka 2017 z holandského Groningenu. V drese Realu Salt Lake odohral dovedna 146 stretnutí, v ktorých zaznamenal 42 gólov a 29 asistencií. Postupne sa v mužstve vypracoval do pozície kapitána a stal sa miláčikom fanúšikov. "Ďakujem za vašu vášeň, podporu a lásku, ktorú ste prejavovali mojej rodine a tímu," poďakoval Rusnák priaznivcom Realu Salt Lake.Ďalšie futbalové kroky slovenského ofenzívneho stredopoliara zatiaľ nie sú známe. Objavili sa špekulácie o tom, že by mohol naďalej zostať v zámorskej Major League Soccer, ale aj správy o návrate do Európy, kde ho údajne sleduje niekoľko tímov z anglickej Premier League.