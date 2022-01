San Jose chce predčasne ukončiť zmluvu s Kaneom, prezentoval sa falošným dokladom o očkovaní

Falošný doklad o očkovaní

Všetci boli prekvapení

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.1.2022 (Webnoviny.sk) - Účastník zámorskej hokejovej NHL San Jose Sharks plánuje predčasne ukončiť spoluprácu s útočníkom Evanderom Kaneom, a to napriek tomu, že 30-ročný rodák z kanadského Vancouveru má platný sedemročný kontrakt za 49 miliónov dolárov.Vedenie "žralokov" tento zámer zdôvodnilo tým, že Kane porušil protokoly týkajúce sa ochorenia COVID-19 v zámorskej AHL, kde momentálne hrá za San Jose Barracuda. Predčasné ukončenie zmluvy podpísanej v roku 2018 vyjde Kanea poriadne draho - príde približne o 22,9 milióna dolárov.Kane sa pred niekoľkými týždňami prezentoval falošným dokladom o očkovaní proti koronavírusu. Za porušenie protokolov o ochorení COVID-19 dostal od vedenia najväčšej zámorskej profiligy stop na 21 zápasov bez nároku na mzdu.Na konci novembra mu suspendáciu zrušili, Sharks mu dali výnimku a poslali ho hrať do AHL. Dlhodobo jeden z najlepších hráčov San Jose oľutoval chybu, ktorú urobil a vyhlásil, že bude niesť následky za toto konanie."Bol som rovnako prekvapený ako všetci ostatní. Samozrejme, je to rozhodnutie manažmentu," povedal tréner San Jose Bob Boughner v sobotu pred zápasom vo Philadelphii.Hráčov agent Dan Milstein i hráčska asociácia NHLPA medzičasom uviedli, že majú v pláne napadnúť chystané konanie vedenia Sharks.