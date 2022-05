Rusnák sa stal šampiónom Ligy majstrov CONCACAF, Seattle triumfoval v súťaži ako prvý klub z MLS (video)

5.5.2022 (Webnoviny.sk) - Futbalisti amerického klubu Seattle Sounders zvíťazili v stredajšej odvete finále Ligy majstrov v zóne CONCACAF nad mexickým mužstvom Pumas UNAM 3:0, čo v súčte s minulotýždňovou remízou 2:2 v Mexico City znamenalo ich premiérovú trofej v tejto súťaži.V drese čerstvých šampiónov severoamerického kontinentu odohral celé stretnutie i slovenský reprezentant Albert Rusnák. "Chvíle ako táto sú veľmi vzácne. Som naozaj šťastný, že sme sa dnes postarali o zápis do histórie," povedal brankár Sounders Stefan Frei. "Toto sme dosiahli vďaka tímovému úsiliu. Bolo to naozaj ťažké vyhrať," nadviazal kouč Seattlu Brian Schmetzer.Seattlu sa podarilo niečo, čo sa predtým iným zástupcom Major League Soccer pri účasti vo finále Ligy majstrov CONCACAF nepodarilo. V minulosti sa v ňom predstavili Real Salt Lake (2011), Montreal (2015), Toronto (2018) a Los Angeles FC (2020), no tieto kluby zakaždým nestačili na mexických súperov.