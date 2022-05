Ďalší „comeback“ Realu Madrid. V závere zápasu proti ManCity vstal z mŕtvych a zahrá si vo finále (video)

Vyzeralo to nakoniec púti v LM

5.5.2022 (Webnoviny.sk) - Minúty na madridskom Štadióne Santiaga Bernabéua plynuli a zdalo sa, že futbalisti domáceho Realu tentoraz neponúknu svojim fanúšikom ďalší magický večer v Lige majstrov . "Biely balet" však opäť ukázal svoju klubovú DNA a potvrdil, že v kontinentálnom pohári číslo jeden ho nikdy nemožno odpísať.Z mužstva talianskeho kouča Carla Ancelottiho po minulotýždňovej prehre 3:4 na trávniku Manchestru City bolo v stredajšej domácej odvete od úvodu cítiť, že sa veľmi chce po štyroch rokoch opäť predstaviť vo finále LM.Hráčom Realu to však v zakončení vôbec nešlo a keď v 73. min Alžírčan v drese "Citizens" Riyad Mahrez otvoril skóre, zdalo sa, že Madridčania druhý rok po sebe ukončia púť v LM v semifinálovej fáze.To najlepšie si však "Los Blancos" tradične pripravili na záver. V 90. min z vôbec prvej strely Realu do priestoru troch žrdí vyrovnal striedajúci Brazílčan Rodrygo a o minútu neskôr ten istý hráč rozburácal tribúny na Bernabéu a poslal duel do predĺženia.V ňom domáci vyťažili z psychickej výhody i lepšej fyzickej pripravenosti a Karim Benzema z pokutového kopu spečatil triumf 3:1 aj postup do parížskeho finále, v ktorom sa Real 28. mája stretne s anglickým FC Liverpool. "Dali sme do toho všetku našu energiu. Náš súper bol silný, ale bol to v našom podaní veľmi kompletný duel. Tím sa nevzdával. Po góle Manchestru City to bolo omnoho ťažšie, ale boli sme odhodlaní, mali sme šťastie a dosť síl. Pomohli nám aj zásahy do zostavy," skonštatoval po stretnutí podľa klubového webu tréner Realu Ancelotti.Real má vo vyraďovacej fáze mimoriadne náročnú cestu. Po francúzskom Paríži St. Germain a anglickom obhajcovi titulu FC Chelsea vyradil ďalší z klubov, ktorý nemá núdzu o peniaze - minulosezónneho finalistu ManCity."Vyradili sme niekoľko špičkových tímov, ktoré minuli veľa peňazí, aby sa pokúsili vyhrať LM. To, čo sa dnes stalo v posledných minútach, bolo ešte pôsobivejšie," podotkol madridský gólman Courtois.Real ukončil sen manchesterského klubu o zisku premiérovej trofeje v LM. Hostia držali v Madride v rukách všetky tromfy, no nakoniec zostali pred bránami finále."Boli sme blízko, ale nakoniec sa nám nepodarilo postúpiť do finále. Takýto koniec je pre nás veľmi trpký. V prvom polčase sme nehrali veľmi dobre. Po góle sme kontrolovali hru a mali ďalšie dve šance. Nemali sme pocit, že spôsob, akým hráči Realu útočili, by nám mohol spôsobiť problémy, no v závere sa aj tak presadili. V histórii to takto urobili už mnohokrát," mrzelo španielskeho lodivoda na lavičke manchesterského tímu.