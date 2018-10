Rusnák: SR obstála dobre v prvej správe o rizikách v energetike

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 3. októbra (TASR) - Správy o investičnej pripravenosti v oblasti energetiky v 30 krajinách sveta vrátane Slovenska boli obsahom stredajšej bruselskej konferencie predstavujúcej prvú verejnú publikáciu s názvom Hodnotenie investičných rizík v energetike (#EIRA2018).Za prípravou správy stojí Sekretariát Energetickej charty, ktorý je ústredným orgánom Medzinárodnej energetickej charty so sídlom v Bruseli. Táto nadnárodná organizácia združuje 54 členských krajín a má 41 pozorovateľov zo všetkých kontinentov.Generálny tajomník sekretariátu Urban Rusnák v rozhovore pre TASR zdôraznil, že správa EIRA bola pripravovaná počas troch rokov. Dodal, že ide o projekt, ktorý na základe hodnotenia Sekretariátu Energetickej charty predstavuje spôsob, akým vlády jednotlivých krajín pristupujú k riešeniu regulačného rámca, aké majú zákony a nariadenia, ako spolupracujú s investormi a tiež, aká je vymožiteľnosť práv.David Kramer, šéf investičného oddelenia na sekretariáte uviedol, že do prvého hodnotiaceho ročníka sa dobrovoľne prihlásilo 30 krajín, z toho 20 sú členmi Medzinárodnej energetickej charty. Podľa jeho slov členské krajiny majú rôzne priority, od transferu energetických surovín cez energetickú bezpečnosť až po energetickú účinnosť, ale všetky sú zainteresované na záujme investorov.Rusnák spresnil, že do prvého hodnotiaceho ročníka sa prihlásili naozaj rôznorodé krajiny, od surovinovo bohatej Nigérie, cez maličké Lichtenštajnsko, Mongolsko, až po Slovensko a Maďarsko ako jediné krajiny z regiónu strednej Európy.Podľa jeho slov projekt EIRA dáva na jednej strane šancu investorom mať na jednom mieste prehľad o investičných podmienkach v rôznych krajinách a o rizikách pre investície, a na strane druhej poskytuje možnosť zúčastneným krajinám zistiť, na akej úrovni sa nachádzajú v medzinárodnom porovnávaní.zhodnotil Rusnák situáciu.Podľa jeho slov sa Slovensku v tomto porovnávaní darilo veľmi dobre. "skonštatoval Rusnák.Zároveň naznačil, že organizácia, ktorej šéfuje, chce aj naďalej spolupracovať so Slovenskom, konkrétne s ministerstvom hospodárstva. Snahou je prehĺbiť súčasnú správu a do tej z roku 2019 získať viac konkrétnych odporúčaní pre investorov.Rusnák sa netají ambíciami posilniť význam EIRA v nasledujúcich rokoch. Spresnil, že na správe pre rok 2019 sa už začalo pracovať, pričom organizácia na systém hodnotenia investičných rizík vyzvala vyše 80 krajín sveta, ktoré sú buď členmi Energetickej charty alebo majú štatút pozorovateľa.uviedol Rusnák.