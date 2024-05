Rusom vybuchol v okupovanom ukrajinskom meste Sorokyne v Luhanskej oblasti muničný sklad

13.5.2024 (SITA.sk) - V okupovanom ukrajinskom meste Sorokyne v Luhanskej oblasti na východe krajiny v pondelok vybuchol ruský muničný sklad. Uviedol to ukrajinský gubernátor oblasti Artem Lysohor , informuje web Kyjiv Independent.Muničný sklad sa nachádza neďaleko hraníc s Ruskom, asi 130 kilometrov od frontovej línie, konštatoval Lysohor.„Ruská armáda má teraz v tejto oblasti obmedzené zásoby munície, čo by malo čoskoro ovplyvniť ich ofenzívne úsilie," dodal gubernátor.Počas uplynulého týždňa boli hlásené požiare v ropných skladoch v okupovanom Luhansku a meste Rovenky. Rusmi dosadení predstavitelia Luhanskej oblasti tvrdia, že ich zasiahli ukrajinské sily, ale nezávisle to nebolo možné overiť.