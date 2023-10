Rusov neúspechy neodradili a na avdijivský front posielajú ďalších vojakov, blogeri však majú na situáciu iný názor

23.10.2023 (SITA.sk) - Ruská armáda podľa viacerých ukrajinských zdrojov pravdepodobne posiela ďalších vojakov na front pri meste Avdijivka Doneckej oblasti na východe krajiny, aby podporila ofenzívne operácie napriek vysokým stratám. Uviedol to v najnovšej správe o vývoji vojny na Ukrajine americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) Podľa inštitútu to naznačuje, že Moskva pravdepodobne neplánuje vzdať sa operácie v tomto smere. Informuje o tom web Kyiv Independent.Podľa ISW sú však ruskí vojnoví blogeri presvedčení, že ruská armáda prerušuje svoj postup na avdijivskom fronte preto, že ich pozície uviazli na „mŕtvom bode". Ruská armáda vraj nie je schopná prekonať ukrajinské mínové polia pri Avdijovke a zničiť ukrajinskú logistiku, čo Ukrajincom umožňuje rýchlo presúvať vojakov do dôležitých oblastí frontu.