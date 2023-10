Zánovných áut je výrazne viac, ceny sa medziročne zvýšili

TOP 10 najviac ponúkaných zánovných áut v SR

TOP 10 najviac ponúkaných zánovných elektromobilov v SR





1.

Hyundai i30

Tesla Model 3





2.

Škoda Octavia

Škoda Enyaq





3.

Škoda Fabia

Audi e-tron





4.

Kia Ceed

Mercedes EQC





5.

Hyundai Tuscon

Nissan Leaf





6.

Škoda Superb

VW ID.3





7.

BMW 3

BMW i3





8.

Toyota Corolla

VW ID.4





9.

Kia Sportage

Tesla Model Y





10.

Škoda Karoq

BMW iX







23.10.2023 (SITA.sk) -Cenový medián zánovných áut na trhu sa v tomto roku vyšplhal na 34 980 eur, teda o 7 515 eur viac ako rok predtým. Medzi rokmi 2021 a 2022 nárast predstavoval rovných 5 665 eur – čo kopírovalo dramatický pocovidový nárast cien nových vozidiel. Tohtoročný nárast je teda ešte oveľa vyšší ako minuloročný. "V sieti predajní zánovných vozidiel Mototechna stále pozorujeme silný dopyt po zánovných autách. Výrazne vzrástol najmä zo strany firiem a podnikateľov, ktorí by v inej situácii pravdepodobne kupovali skôr nové vozidlá," hovorí Petr Vaněček, prevádzkový riaditeľ AURES Holdings.V Česku a v Poľsku, kde AURES tiež pôsobí, je cenový trend opačný – ceny zánovných jazdených vozidiel klesajú. "Od leta tu začínajú ceny stagnovať. Vzhľadom na extrémne komplikovanú situáciu v uplynulých troch rokoch je veľmi ťažké čokoľvek predikovať, ale podľa našich odhadov by sa mal rast cien spomaľovať aj na slovenskom trhu. Z toho logicky najviac vyťažia kupujúci," hovorí Petr Vaněček.Tento rok stúpol počet inzerovaných zánovných áut dovezených na Slovensko z cudziny. Zatiaľ čo za deväť mesiacov roku 2021 to bolo 6 tisíc áut, tento rok je to viac ako 13 tisíc. Takmer polovica zo všetkých ponúkaných zánovných áut je teda z dovozu. Na slovenskom trhu celkovo mierne stúpla ponuka benzínových a naopak mierne klesla ponuka dieselových áut, výrazne ale pribudlo (o 69 %) elektrických áut, ktorých je momentálne v ponuke 2 141. Cena batériových elektromobilov taktiež, podobne ako pri iných vozidlách, stúpla - tento rok o 11 percent a zastavila sa na hodnote 44 900 eur.V prípade ponuky podľa karosérií je najviac vozidiel typu SUV, ktorých sa v slovenskej inzercii objavilo 32 percent zo všetkých ponúk, nasledujú hatchbacky s 20 percentami. Dlhodobý ústup zaznamenávajú "kombíky" (16 %). Čo sa týka značiek, v ponukách stále vedú Škodovky (11,5 %) s miernym náskokom pred druhým BMW (11,4 %) a tretím Mercedesom (11,1 %). Bronzová priečka modelov s trojcípou hviezdou ukazuje, že záujemcovia o zánovné vozidlá častejšie kupujú aj luxusnejšie značky.Najčastejšie ponúkaným modelom medzi zánovnými vozidlami bol Hyundai i30 vo veku 1,7 roka, s nájazdom 21 027 km a strednou hodnotou ceny 18 990 eur. Pri elektromobiloch to bola Tesla Model 3 vo veku 1,9 roku, s najčastejším nájazdom 20 150 km a mediánovou cenou 45 000 eur.Informačný servis