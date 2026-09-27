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27. septembra 2026
Zraneného Mbappého čaká viactýždňový odpočinok. Stihne prvé tohtosezónne El Clásico?
Kylian Mbappé si poranil pri triumfe reprezentácie Francúzska v Lige národov na pôde Turecka. Francúzsky futbalový útočník Kylian Mbappé počas piatkového duelu reprezentácie Francúzska v Lige ...
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27.9.2026 (SITA.sk) - Kylian Mbappé si poranil pri triumfe reprezentácie Francúzska v Lige národov na pôde Turecka.
Francúzsky futbalový útočník Kylian Mbappé počas piatkového duelu reprezentácie Francúzska v Lige národov proti Turecku utrpel hyperextenziu ľavého kolena. Informoval o tom jeho klub Real Madrid.
Fanúšikovia teraz s napätím očakávajú, či Francúz bude schopný hrať na klubovej úrovni po pauze vyhradenej pre potreby národných tímov. Real Madrid v La Lige nastúpi najbližšie 10. októbra doma proti Villarrealu.
"Po testoch, ktoré dnes vykonal lekársky tím Realu Madrid na našom hráčovi Kylianovi Mbappém, bola diagnostikovaná hyperextenzia zadnej kapsuly ľavého kolena," uviedol vo vyhlásení "biely balet".
Mbappé opustil ihrisko krátko po góle, ktorým rozhodol o triumfe Francúzov v Turecku. Hneď po súboji kouč Zinedine Zidane uviedol: "Nevstúpime do žiadneho rizika." Poznamenal tiež, že Mbappé s určitosťou nenastúpi do ďalších troch zápasov národného tímu v Lige národov. Francúzsko sa už v pondelok prestavia v Belgicku, potom doma privítajú Taliansko a Belgicko.
Je možné, že Mbappé ešte nenastúpi 10.10. proti "žltej ponorke", podľa španielskeho denníka AS by však mal byť s určitosťou pripravený na El Clásico na pôde FC Barcelona, duel je naplánovaný na 25. októbra.
Zdroj: SITA.sk - Zraneného Mbappého čaká viactýždňový odpočinok. Stihne prvé tohtosezónne El Clásico? © SITA Všetky práva vyhradené.
Francúzsky futbalový útočník Kylian Mbappé počas piatkového duelu reprezentácie Francúzska v Lige národov proti Turecku utrpel hyperextenziu ľavého kolena. Informoval o tom jeho klub Real Madrid.
Fanúšikovia teraz s napätím očakávajú, či Francúz bude schopný hrať na klubovej úrovni po pauze vyhradenej pre potreby národných tímov. Real Madrid v La Lige nastúpi najbližšie 10. októbra doma proti Villarrealu.
"Po testoch, ktoré dnes vykonal lekársky tím Realu Madrid na našom hráčovi Kylianovi Mbappém, bola diagnostikovaná hyperextenzia zadnej kapsuly ľavého kolena," uviedol vo vyhlásení "biely balet".
Mbappé opustil ihrisko krátko po góle, ktorým rozhodol o triumfe Francúzov v Turecku. Hneď po súboji kouč Zinedine Zidane uviedol: "Nevstúpime do žiadneho rizika." Poznamenal tiež, že Mbappé s určitosťou nenastúpi do ďalších troch zápasov národného tímu v Lige národov. Francúzsko sa už v pondelok prestavia v Belgicku, potom doma privítajú Taliansko a Belgicko.
Je možné, že Mbappé ešte nenastúpi 10.10. proti "žltej ponorke", podľa španielskeho denníka AS by však mal byť s určitosťou pripravený na El Clásico na pôde FC Barcelona, duel je naplánovaný na 25. októbra.
Zdroj: SITA.sk - Zraneného Mbappého čaká viactýždňový odpočinok. Stihne prvé tohtosezónne El Clásico? © SITA Všetky práva vyhradené.
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