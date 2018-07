RÚZ: Bez reformy vzdelávania stratí SR najlepšiu časť absolventov

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

30. júla (TASR) - Zamestnávatelia sú presvedčení, že bez komplexnej reformy systému vzdelávania sa Slovensko dostane do situácie, v ktorej ohrozí udržanie kvalifikovaných pracovných pozícií v krajine a nenávratne stratí najlepšiu časť absolventov, z ktorých bude čoraz viac hľadať uplatnenie v zahraničí. TASR o tom informovala Michaela Fleischmannová z Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ).RÚZ tvrdí, že ročne ukončí na Slovensku štúdium medicíny zhruba 500 absolventov, viac ako tretina z nich však odchádza pracovať do zahraničia.konštatujú zamestnávatelia. Problém sa pritom podľa nich netýka len medikov a sektoru zdravotníctva. Tvrdia, že na Slovensku chýbajú aj informatici, konštruktéri či biotechnológovia.uviedla RÚZ. Návrhy opozície na spoplatnenie štúdia medicíny pre absolventov odchádzajúcich do zahraničia považujúkonštatujú zamestnávatelia. Kým v roku 2002 ich študovalo v zahraničí 11.281, tak v roku 2012 to bolo už 36.455, čo bolo najviac v absolútnom počte. V roku 2016 študovalo za hranicami Slovenska 17 percent z celkového počtu vysokoškolákov.skonštatovala RÚZ.Zamestnávatelia upozorňujú vládu SR na kritický nedostatok kvalifikovaných ľudí a volajú po zásadnej zmene vzdelávacieho systému, ktorý už dávno neprodukuje dostatok absolventov s potrebnými zručnosťami.Reforma z pohľadu zamestnávateľov vyžaduje predovšetkým zmenu spoločenského nazerania na poslanie vzdelávania.tvrdí RÚZ. Tento model by mal byť doplnený podpornými štipendijnými a pôžičkovými schémami, ktoré naďalej umožnia neobmedzený prístup k štúdiu nad rámec vymedzený potrebami štátu. Cieľom návrhov je zvýšenie atraktívnosti štúdia na školách pre najlepších študentov, ako aj zvýšenie ich záujmu o tie študijné odbory, ktoré im prinesú dobré uplatnenie sa na trhu práce.