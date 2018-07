Česi berú prednosť chodcov na priechode vážnejšie ako Slováci

Prieskum Zebra: slovenskí vodiči nedávajú prednosť chodcom tak často ako českí motoristi Foto: Goodyear Dunlop Tires Czech Foto: Goodyear Dunlop Tires Czech

Prieskum Zebra 2018: Správanie sa vodičov pred prechodom, na ktorý vstupuje chodec Foto: Goodyear/Temper Communication Foto: Goodyear/Temper Communication

Strety s chodcom na priechode a ich následky Foto: POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR a SR Foto: POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR a SR

Zásady bezpečného použitia priechodu pre chodcov

• Ak je v blízkosti 50 metrov priechod alebo nadchod pre chodcov, musíte ho využiť!

• Zastavte čelom k priechodu. Nepostávajte pred priechodom, pokiaľ sa nechystáte prechádzať.

• Rozhliadnite sa a jasne naznačte zámer prejsť cez cestu

• Ak je možné, naviažte očný kontakt s vodičom prichádzajúceho auta.

• Vozovku prechádzajte najkratšou cestou, kolmo nie šikmo, a čo najrýchlejšie

• V polovici priechodu znova skontrolujte, či vodič prichádzajúci z opačného smeru rešpektuje váš zámer prejsť cez cestu

• Dvojprúdovú vozovku prechádzajte mimoriadne opatrne, dávajte pozor na druhý pruh, odkiaľ môže prichádzať ďalšie vozidlo.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. júla (OTS) - Ste za volantom, prechádzate mestom a počítate minúty. Práve keď už to vyzerá, že snáď prídete načas, dôjdete k priechodu pre chodcov. Stojí pred ním človek, ktorý chce zrejme prechádzať. Zastavíte? Ak ste žena a šoférujete v Prahe, je táto pravdepodobnosť, napriek zákonnej povinnosti, iba jedna ku jednej. Práve vodičky z Prahy totiž dopadli najhoršie v aktuálnom prieskume ochoty dať prednosť chodcom pred priechodom, ktorý v júli uskutočnila spoločnosť Goodyear Dunlop Tires Czech.Prieskum Zebra sa uskutočnil v júni a v júli na rôznych frekventovaných priechodoch v troch mestách - v Prahe, Brne a Bratislave. Na celkovej vzorke 1500 prípadov prieskumníci zaznamenávali počet tých prípadov, keď vodič alebo vodička dá prednosť chodcovi alebo chodkyni, ktorý/á sa jednoznačne chystá použiť označený priechod. Vyhodnotenie prinieslo niekoľko prekvapivých zistení., " povedal marketingový manažér Goodyear Dunlop Tires Slovakia pre Českú republiku, Slovensko a MaďarskoVýskum podľa B. Tománka odhalil aj niektoré zaujímavé kultúrne odlišnosti. "" doplnilZatiaľ čo sa na Slovensku čerstvo zavádza absolútna prednosť chodcov na priechode, v Česku sa často stretáva s kritikou aj miernejšia zákonná úprava, ktorá do určitej miery vsádza na ohľaduplnosť vodičov. Obe krajiny majú však spoločné to, že z hľadiska úmrtnosti chodcov na cestách na tom nie sú vôbec dobre. Podľa minuloročných štatistík Európskej únie (EÚ) sú slovenské a české cesty z hľadiska bezpečnosti až v druhej polovici prvej dvadsiatky členských krajín EÚ. Konkrétne na priechodoch pritom v Českej republike vlani prišlo o život 22,Slovensko preto plánuje uzákoniť absolútnu prednosť po vzore Holandska alebo Švajčiarska, kde je vodič za všetkých okolností povinný dať prednosť každému chodcovi, ktorý prechádza vozovku po priechode. Povinnosť by mala nadobudnúť účinnosť 1. januára 2019.Legislatíva Českej republiky absolútnu prednosť chodca na priechode nestanovuje. Podľa §5 novelizovaného zákona o pozemných komunikáciách z roku 2000 je „.“ Chodec však musí dávať prednosť električkám a vozidlám s právom prednosti v jazde so zapnutým majákom. Prednosť chodcov navyše obmedzuje aj protirečivé ustanovenia § 54 ods. 3 rovnakého zákona, podľa ktorého "" konštatoval. "" zdôraznil.