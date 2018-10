RÚZ nesúhlasí so zvýšením stropu pre výpočet sociálnych odvodov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 2. októbra (TASR) - Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) zásadne nesúhlasí so zvýšením stropu pre výpočet sociálnych odvodov zo 7-násobku priemernej mzdy na 11-násobok. Zástupcovia zamestnávateľov zvýšenie odvodov v čase priaznivého vývoja verejných financií považujú za neodôvodnené a nemajú dôveru, že toto zvýšenie bude dočasné. RÚZ preto žiada strany vládnej koalície, aby takéto opatrenie s významným vplyvom na podnikateľské prostredie prešlo formou riadneho pripomienkovacieho procesu.Návrh na zvýšenie maximálneho vymeriavacieho základu pre platenie sociálnych odvodov predložil na rokovaní sociálneho výboru k novele zákona o sociálnom poistení poslanec Ľubomír Vážny (Smer-SD), pričom by to malo platiť len na najbližšie dva roky, kým sa nezavedie ročné zúčtovanie sociálneho poistenia.podotkla RÚZ.Zamestnávatelia tiež pochybujú o dočasnosti opatrenia.podotkla RÚZ.Zamestnávateľom tiež nie je jasné, prečo dochádza k zvýšeniu odvodových stropov práve na 11-násobok priemernej mzdy.tvrdí RÚZ s tým, že navyše rastú príjmy SP a vďaka priaznivému vývoju na trhu práce nie je dôvod na zvyšovanie vymeriavacích základov ekonomicky legitímny.myslia si zástupcovia zamestnávateľov. Predloženému poslaneckému pozmeňujúcemu návrhu RÚZ vyčíta aj to, že k nemu nebola uskutočnená verejná diskusia.