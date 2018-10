Rýchlostná cesta Šaca - Košické Oľšany má byť v prevádzke v roku 2023

Rýchlostná cesta. Foto: GRANVIA, a.s. Foto: GRANVIA, a.s.

Košice 2. októbra (TASR) – V súvislosti s výstavbou rýchlostnej cesty R2 Šaca - Košické Oľšany aktuálne prebieha príprava podkladov pre podanie žiadosti na stavebné povolenie a zároveň sa zabezpečuje majetkovoprávne vyrovnanie stavby. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Michaela Michalová s tým, ukončenie výstavby a spustenie rýchlostnej cesty do prevádzky sa pri II. úseku predpokladá v druhom polroku 2022 a pri I. úseku v prvom polroku 2023.Ako pripomenula, v tomto roku bola vypracovaná projektová dokumentácia na stavebné povolenie, ktorá sa následne rozdelila na dva samostatné úseky. Ten prvý zahŕňa R2 Šaca – Haniska a R2/R4 Haniska – Košice juh (úsek v prevádzke ako súčasť R4 Košice - Milhosť). Druhý úsek je R2/R4 Košice-juh – Košické Oľšany.Súťaž na zhotoviteľa stavby na druhom úseku chce NDS vyhlásiť koncom roka.povedala s tým, že sa tak vytvorí súvislý úsek diaľničnej siete, ktorý odkloní tranzitnú dopravu prechádzajúcu doteraz cez intravilán mesta Košice.uviedla.Podľa Michalovej má byť celková dĺžka rýchlostnej cesty takmer 24 kilometrov, má obsahovať štyri jazdné pruhy, zahŕňať päť križovatiek a 20 mostov. Ako povedala, v križovatke Košice-Juh je v rámci stavby navrhnuté Stredisko správy a údržby rýchlostnej cesty Šebastovce i jednostranné veľké odpočívadlo Valaliky, ktoré má byť dopravne napojené na obidva smery.spresnila.Účelom navrhovanej stavby je podľa NDS odľahčenie v súčasnosti zaťaženej dopravnej siete v okolí Košíc, ako aj v samotnom meste od tranzitnej dopravy.dodala Michalová.Ako uviedla, stavebné náklady na celú stavbu sú určené na základe vykonanej štátnej expertízy v sume okolo 290 miliónov eur a stavba by mala byť financovaná z eurofondov z tohto programovacieho obdobia.