RUŽIČKA AND PARTNERS: Právnickou firmou roka už po ôsmy raz

27.4.2023 (SITA.sk) -Súťaž Právnická firma roka 2023 predstavila tie najlepšie advokátske kancelárie a právnické firmy na Slovensku počas gala večera v stredu 26. apríla v Bratislave. Na prestížnom podujatí, ktoré poskytuje lokálnemu trhu orientáciu v kľúčových odboroch práva, tento rok odovzdali ceny v osemnástich odborných kategóriách a v dvoch zvláštnych kategóriách Pro Bono & CSR a Najlepšie klientské služby. Udelené boli aj dve hlavné ceny Domáca advokátska kancelária a Medzinárodná advokátska kancelária. Výsledky boli tiež zverejnené na portáli www.epravo.sk a v špeciálnej prílohe týždenníka Trend, Právo a advokácia.a potvrdila tak svoje vedúce postavenie medzi nezávislými slovenskými kanceláriami. Hlavná cena sa vždy udeľuje kancelárii, ktorá je v danom roku vyhodnotená ako komplexne najlepšia podľa názoru hodnotiteľov, referencií klientov, počtu, hodnoty a významu transakcií, na ktorých pracovala."Som hrdý, že sme stabilne prémiovou advokátskou kanceláriou, ktorej práca a výsledky vedú dlhodobo k vysokej úrovni hodnotenia. Zároveň je pre mňa česť, že môžem viesť tím veľmi skúsených, odborne fundovaných a nadaných kolegov, spolu s ktorými som sa mohol podpísať pod komplexné projekty vysokej hospodárskej dôležitosti. Zároveň spoločne poskytujeme bežnú advokátsku operatívu na dennej báze veľkému počtu klientov, ktorí pôsobia naprieč širokým spektrom sektorov," vyjadril radosť z ocenenia Jaroslav Ružička, Managing partner kancelárie.Je to úspech, aký sa v celej histórii súťaže nepodarilo dosiahnuť žiadnej inej kancelárii v žiadnej z hodnotených kategórií. Advokáti kancelárie pracovali a pracujú na mnohých významných projektoch pre verejný sektor. Zastupujú tiež množstvo spoločností zo súkromného sektora, ktoré sa uchádzajú o realizáciu verejných zákaziek na Slovensku, či v zahraničí."Právo verejného obstarávania je v oblasti verejného sektora kľúčovým právnym odvetvím. Je to nástroj, ktorý umožňuje štátu a samospráve realizovať svoje dennodenné prevádzkové potreby, ale predovšetkým plniť strategické ciele národných a lokálnych politík. Je kľúčové aj v súvislosti s obnovou ekonomiky a riešením dopadov globálnej pandemickej a bezpečnostnej krízy. Práve preto nás prvenstvo v tejto kategórii osobitne teší. Už jedenáste víťazstvo v rade je úspechom, na ktorý sme nesmierne hrdí," uviedol Ján Azud, vedúci partner pre oblasť verejného obstarávania.Ako jeden z vedúcich poskytovateľov právnych služieb v oblasti fúzií a akvizícií vidí kancelária RUŽIČKA AND PARTNERS svoju pozíciu v podobe viac ako 30 rokov pôsobiaceho početného tímu špecializujúceho sa na korporátne transakčné právo, ktorý dokáže pokryť komplexný rozsah právnych aspektov každej transakcie, a to naprieč širokou škálou hospodárskych sektorov.Dana Nemčíková, vedúca partnerka pre oblasť korporátneho práva, fúzií a akvizícií poznamenáva: "Fúzie a akvizície patria k najprestížnejším oblastiam právnej praxe v slovenskom i medzinárodnom meradle. Sme preto vďační za ocenenie práve v tejto kategórii. Najväčšie poďakovanie pritom patrí našim dlhodobým klientom, pretože bez ich dôvery by úspechy, ako tento, neboli možné."V rámci právneho poradenstva v sektore energetiky patrí kancelárii RUŽIČKA AND PARTNERS popredné miesto na slovenskom trhu právnych služieb, s presahom do širšieho stredoeurópskeho regiónu. Svedčia o tom mnohé významné projekty, ktoré za vyše tridsať rokov svojej existencie doviedla do úspešného konca."Energetika je rozhodujúcou oblasťou hospodárstva s existenčným dopadom na všetky ostatné odvetvia. Udalosti posledného roka túto skutočnosť dramaticky zdôraznili. Energetická bezpečnosť a nové energetické projekty sa dostali do centra pozornosti širokej verejnosti. Právne poradenstvo v tejto oblasti sa stalo súčasťou stratégie prežitia celého ekonomického systému. Je pre nás istým zadosťučinením, že naša práca a projekty v oblasti energetiky boli práve v tomto vypätom období zhodnotené a ocenené víťazstvom v súťaži Právnická firma roka," dodáva opäť Dana Nemčíková, ktorá je zároveň vedúcou partnerkou kancelárie pre oblasť energetiky.Advokátska kancelária RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. je jednou z najväčších a najstarších právnických firiem na Slovensku. Úspešne pôsobí na trhu právnych služieb už od roku 1992. Za vyše 30 rokov svojej existencie sa spoločnosť vyprofilovala na jednu z najoceňovanejších domácich advokátskych kancelárií, ponúkajúcich univerzálne aj špecializované právne poradenstvo vo všetkých oblastiach obchodnej a podnikateľskej praxe.