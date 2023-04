Rusko vytvára bojové pozície v Záporožskej jadrovej elektrárni. Hrozia katastrofické scenáre?

27.4.2023 (SITA.sk) - Ruské jednotky vytvorili bojové pozície za použitia vriec s pieskom na strechách niekoľkých reaktorov v ukrajinskej Zaporožžskej jadrovej elektrárni. V najnovšej správe to uviedlo britské ministerstvo obrany.Podľa Britov je to prvý náznak toho, že budovy reaktorov budú priamo integrované do taktického obranného plánovania Rusov, a tento krok pravdepodobne potvrdzuje obavy ruských okupantov pred očakávanou protiofenzívou Ukrajiny.Bojové pozície Ruska podľa britského ministerstva obrany „veľmi pravdepodobne“ zvyšujú riziko poškodenia bezpečnostných systémov jadrovej elektrárne, ak sa v okolí zariadenia vyskytnú boje. Pri použití pechotných zbraní sú však katastrofické scenáre nepravdepodobné, keďže reaktory majú veľmi silnú konštrukciu.