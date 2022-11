Ružička bol hviezdou zápasu NHL, pomohol Calgary k triumfu nad Kings (video)

Uvedomuje si veľkú príležitosť





Asistencia pri góle Toffoliho













15.11.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Adam Ružička zaznamenal v druhom zápase zámorskej NHL za sebou gól a asistenciu, v pondelok nimi prispel k víťazstvu tímu Calgary Flames 6:5 nad Los Angeles Kings a vyhlásili ho za tretiu hviezdu duelu."Plamene" sa otriasli zo série siedmich prehier a v ostatných dvoch stretnutiach zvíťazili aj vďaka štyrom kanadským bodom 23-ročného Bratislavčana."Má pred sebou veľkú príležitosť a myslím si, že si to uvedomuje. Chce byť plnohodnotným hráčom NHL a pomáhať svojmu tímu v každom zápase. Bude pre neho skutočná výzva pokračovať v tom, čo robí. Je to len na ňom. Ak bude hrať tak ako v ostatných zápasoch, dostane viac šancí," povedal o Ružičkovi asistent trénera Flames Ryan Huska vo videu na oficiálnom klubovom webe.Ružička odohral v pondelok 15:05 min, zaznamenal aj plusový bod, strelu a prehral svoje jediné vhadzovanie. V 17. minúte asistoval pri góle Tylera Toffoliho na 4:2 a v 37. minúte zvýšil náskok svojho tímu na 6:3, jeho presný zásah bol napokon víťazný.V doterajšom priebehu sezóny 2022/2023 absolvoval päť duelov v drese Calgary Flames a nazbieral v nich päť bodov za dva góly a tri asistencie.Hviezdny kanadský útočník Jonathan Huberdeau sa vrátil do zostavy Flames po trojzápasovej absencii a strelil svoj 200. gól v základnej časti NHL. "Trvalo mi nejaký čas, kým som skóroval. Dosiahli sme víťazstvo ako tím a to je najdôležitejšie," povedal niekdajší hráč Floridy Panthers, citoval ho oficiálny web profiligy. Calgary ukončilo kalifornského tímu sériu štyroch triumfov.